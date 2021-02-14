ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Егоров: Сейчас Беларусь находится в точке контрреволюции

14.02.2021 17:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Первый акт беларусской революции не завершился победой. Сейчас страна находится в точке контрреволюции.




Такое мнение в интервью Reform.by высказал старший аналитик Центра европейской трансформации, политолог Андрей Егоров.

«Сейчас мы видим реакцию. Первый акт беларусской революции не завершился победой демократии и началась ситуация стагнации революционного процесса и реакции со стороны государства. Сейчас мы находимся в этой точке – в точке контрреволюции», — сказал он.

Андрей Егоров считает, что пока беларусским властям удалось стабилизировать ситуацию. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, смогут ли оппоненты Лукашенко продолжить протесты весной.

«Это зависит от того, куда будут направлены коллективные действия. Какая будет новая цель. Потому что пока режиму удалось стабилизировать ситуацию. Они удержали власть. Поэтому нужно смотреть на новую политическую ситуацию, которая позволит нам вернуться к массовому коллективному политическому действию», — добавил он.

По мнению Андрея Егорова, необходимы новые стратегические действия и установки, которые должны назвать лидеры.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый акт беларусской революции не завершился победой. Сейчас страна находится в точке контрреволюции.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Молодечно задержали группу лыжниц, а в Солигорске — гуляющих в парке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by