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Под Молодечно задержали 19 лыжников
Источник материала: Хартия'97
Под Молодечно задержали 19 лыжников
Идиотизм лукашистов не перестает удивлять.
Милиция похвасталась задержанием 19 лыжников под Молодечно.
В милиции сообщили, что в деревне Лешно «под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики». 11 женщин и 8 мужчин задержали.
Все лыжники — жители Молодечно.
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Идиотизм лукашистов не перестает удивлять.
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