ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Молодечно задержали 19 лыжников

14.02.2021 17:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Под Молодечно задержали 19 лыжников

1
  • 14.02.2021, 17:18
  • 1,077
Под Молодечно задержали 19 лыжников
Иллюстрационное фото

Идиотизм лукашистов не перестает удивлять.

Милиция похвасталась задержанием 19 лыжников под Молодечно.

В милиции сообщили, что в деревне Лешно «под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики». 11 женщин и 8 мужчин задержали.

Все лыжники — жители Молодечно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идиотизм лукашистов не перестает удивлять.
 
Новости дня
Новости разные
 
У белорусского олигарха могут отобрать нефтепродуктопровод в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by