Источник материала: Хартия'97

Под Молодечно задержали 19 лыжников 1 14.02.2021, 17:18

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Иллюстрационное фото

Идиотизм лукашистов не перестает удивлять.

Милиция похвасталась задержанием 19 лыжников под Молодечно.

В милиции сообщили, что в деревне Лешно «под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики». 11 женщин и 8 мужчин задержали.

Все лыжники — жители Молодечно.

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