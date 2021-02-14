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Юные футболисты «Шахтера» не доехали до Минска из-за снежного заноса
Источник материала: Партизан
Пассажирский автобус 13 февраля не довез из Солигорска до Минска команду юных футболистов ФК «Шахтер» из-за снежного заноса на автотрассе Минск — Микашевичи возле деревни Радково. Доставать автобус из снега пришлось спасателям.
По информации пресс-службы МЧС, сообщение о заторе на автодороге Р23 Минск — Микашевичи, возле деревни Радково Солигорского района поступило спасателям в 13 февраля в 06:30.
Работники МЧС отбуксировали из снежного заноса автобус, следовавший из Солигорска в Минск. В нем находилось 27 детей 2010 года рождения и 13 взрослых. Пострадавших нет.
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Пассажирский автобус 13 февраля не довез из Солигорска до Минска команду юных футболистов ФК «Шахтер» из-за снежного заноса на автотрассе Минск — Микашевичи возле...
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