Юные футболисты «Шахтера» не доехали до Минска из-за снежного заноса









По информации пресс-службы МЧС, сообщение о заторе на автодороге Р23 Минск — Микашевичи, возле деревни Радково Солигорского района поступило спасателям в 13 февраля в 06:30.





Работники МЧС отбуксировали из снежного заноса автобус, следовавший из Солигорска в Минск. В нем находилось 27 детей 2010 года рождения и 13 взрослых. Пострадавших нет.



