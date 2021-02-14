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Владимир Мацкевич: Нам нужен не диалог, а переговоры с властью

14.02.2021 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил политолог Владимир Мацкевич, один из подписантов онлайн-инициативы «Сход: платформа народных представителей».



Инициаторы подчеркивают, что ни к какой политической силе не относятся и не собираются заменять собой органы власти, а только ищут людей, способных разговаривать и договариваться с чиновниками разного уровня. 

-- Диалог не нужен с властями, нужны переговоры. На эти переговоры мы должны заставить власти пойти. Заставить можно только имея политическую волю и политическую организацию. Собрание может повлиять на то, чтобы восстановить политическую волю, сделать более решительной нашу часть общества. Шаг за шагом принуждать власти к переговорам по смене режима, по установлению временного правительства и т.д. - заявил Мацкевич.

Первая сессия представителей запланирована через неделю, 21 февраля. Всего на 328 округов заявки подали более 400 человек, среди них такие известные личности, как дипломат Игорь Лещеня, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, аналитик Андрей Егоров, сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев и другие.
 
 
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Об этом заявил политолог Владимир Мацкевич, один из подписантов онлайн-инициативы «Сход: платформа народных представителей».
 
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