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Венедиктов рассказал, чем гордился Путин на закрытой встрече с журналистами
Источник материала: Партизан
На недавней закрытой встрече с российскими журналистами глава Кремля Владимир Путин назвал три вещи, которыми он гордится. Об этом 13 февраля в эфире радиостанции
"Очень доволен вакциной. Очень доволен. Историей с вакциной. Очень доволен, гордится историей с Карабахом. И гордится новыми видами оружия. Вот три позиции, которые в плюс за 2020 год. Я думаю, что я не открываю никакой тайны", – сказал он.
По словам главреда "Эха Москвы", Путин был на встрече "очень спокоен".
"Как всегда, на все вопросы у него свой ответ. Не всегда полный и не всегда, не всегда полный – это самое главное, когда ты понимаешь тему", – отметил Венедиктов.
Закрытая встреча Путина с журналистами в режиме видеоконференции состоялась 10 февраля. По данным "Интерфакса", в "традиционно долгой" встрече принимали участие 35 журналистов. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков говорил, что встречи не имеют заданной повестки дня.
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На недавней закрытой встрече с российскими журналистами глава Кремля Владимир Путин назвал три вещи, которыми он гордится. Об этом 13 февраля в эфире...
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