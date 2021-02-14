



Задержание лыжников под Молодечно / фото пресс-службы МВД





Еврорадио . У тех, кто там собрался, с собой действительно была БЧБ-символика. Но также у них с собой были и лыжи — они попали в кадр на видео, снятом милиционерами, передает





Вчера милиция остановила "несанкционированное мероприятие под видом музыкальной вечеринки", сегодня — митинг под видом катания на лыжах. Что будет завтра?





Задержания произошли и в Солигорске. Как сообщают правозащитники, там ОМОН задержал 19 человек, среди которых были представители забастовочного комитета "Беларуськалия". Задержанные не имели при себе флагов и другой символики.