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МВД сообщает о 19 задержанных под Молодечно — за «митинг с использованием БЧБ-символики»
Источник материала: Навiны
Сотрудники милиции 14 февраля задержали не менее 19 жителей Молодечно.
Как
«Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием БЧБ-символики. Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел», — сообщает МВД.
По информации ведомства, в ходе личного досмотра у задержанных обнаружены бело-красно-белые флаги и растяжки, баллончик с красной краской, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, «иная протестная атрибутика».
«Двое мужчин при задержании оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, препятствовали их работе. Один из буянов находился в состоянии алкогольного опьянения (медосвидетельствование показало в парах выдыхаемого воздуха 1,56 промилле), — говорится в сообщении пресс-службы МВД. — Все участники незаконной акции — жители Молодечно. Некоторые ранее уже были замечены на несанкционированных мероприятиях. В настоящий момент в отношении задержанных ведется административный процесс».
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Сотрудники милиции 14 февраля задержали не менее 19 жителей Молодечно.
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