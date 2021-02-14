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МВД сообщает о 19 задержанных под Молодечно — за «митинг с использованием БЧБ-символики»

14.02.2021 18:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники милиции 14 февраля задержали не менее 19 жителей Молодечно.

МВД сообщает о 19 задержанных под Молодечно — за «митинг с использованием БЧБ-символики»

Как сообщает пресс-служба МВД, «в Молодечненский РОВД поступило сообщение из филиала РУП “Минскэнерго” о том, что возле подстанции в деревне Лешно собралась толпа людей. Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП».

«Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием БЧБ-символики. Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел», — сообщает МВД.

По информации ведомства, в ходе личного досмотра у задержанных обнаружены бело-красно-белые флаги и растяжки, баллончик с красной краской, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, «иная протестная атрибутика».

«Двое мужчин при задержании оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, препятствовали их работе. Один из буянов находился в состоянии алкогольного опьянения (медосвидетельствование показало в парах выдыхаемого воздуха 1,56 промилле), — говорится в сообщении пресс-службы МВД. — Все участники незаконной акции — жители Молодечно. Некоторые ранее уже были замечены на несанкционированных мероприятиях. В настоящий момент в отношении задержанных ведется административный процесс».

 
 
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Сотрудники милиции 14 февраля задержали не менее 19 жителей Молодечно.
 
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