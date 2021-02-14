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Путин нашел «истинную причину» январских митингов
Источник материала: UDF
Фото: Kremlin Poo l/ Global Look Press
В ходе телеэфира на канале «Россия 1» Владимир Путин заявил о том, что катализатором митингов стали накопившиеся у граждан раздражение и усталость. Кроме того, президент признал наличие у людей проблем с доходами и условиями жизни.
По мнению российского лидера, в данной ситуации правительство должно работать в своем ритме, а не «заливать деньгами проблемы».
«Здесь уже ничего не поделаешь» — заявил президент в ответ на собственную реплику о том, что люди привыкли винить в проблемах «начальство». Об этом
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В данной ситуации правительство должно работать в своем ритме.
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