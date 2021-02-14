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Путин нашел «истинную причину» январских митингов

14.02.2021 19:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин нашел «истинную причину» январских митингов
Фото: Kremlin Poo l/ Global Look Press
Президент России Владимир Путин озвучил свое мнение, касательно прошедших в январе митинов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В ходе телеэфира на канале «Россия 1» Владимир Путин заявил о том, что катализатором митингов стали накопившиеся у граждан раздражение и усталость. Кроме того, президент признал наличие у людей проблем с доходами и условиями жизни.

По мнению российского лидера, в данной ситуации правительство должно работать в своем ритме, а не «заливать деньгами проблемы».

«Здесь уже ничего не поделаешь» — заявил президент в ответ на собственную реплику о том, что люди привыкли винить в проблемах «начальство». Об этом сообщает REGNUM.
 
 
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В данной ситуации правительство должно работать в своем ритме.
 
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