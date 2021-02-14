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Фото: Kremlin Poo l/ Global Look Press

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин нашел «истинную причину» январских митингов В данной ситуации правительство должно работать в своем ритме.

В ходе телеэфира на канале «Россия 1»заявил о том, что катализатором митингов стали накопившиеся у граждан раздражение и усталость. Кроме того, президент признал наличие у людей проблем с доходами и условиями жизни.По мнению российского лидера, в данной ситуации правительство должно работать в своем ритме, а не «заливать деньгами проблемы».«Здесь уже ничего не поделаешь» — заявил президент в ответ на собственную реплику о том, что люди привыкли винить в проблемах «начальство». Об этомREGNUM.