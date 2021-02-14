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Когда морозы в Беларуси пойдут на спад? Погода с 15 по 21 февраля

14.02.2021 19:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Когда морозы в Беларуси пойдут на спад? Погода с 15 по 21 февраля
Фото: ОНТ
Оранжевые предупреждения нон-стоп! Новый циклон Volker, накрывший Беларусь, стал третьим за неделю! И, судя по прогнозам синоптиков, не последним. Вторая декада февраля выдастся такой же холодной, как и первая. Температура воздуха ожидается на 6-9 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник, 15 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-западу страны кратковременный снег. Столбики термометров ночью опустятся до -13℃…-20℃, при прояснениях -21℃…-26℃, днем ожидается -7℃…-14℃. По юго-западу ночью до 12℃ мороза, днем будет от -4℃ до -6℃.

Во вторник и среду кратковременный снег пройдет в отдельных районах. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется в районе -15℃…-22℃, при прояснениях будет до -26℃. Днем обещают от 5 мороза по западу до 12 по востоку.

18 и 19 февраля власть над погодой возьмет холодный антициклон. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Температура воздуха ночью от -17℃ до -23℃, при прояснениях до 26 мороза. Днем 7-14 градусов со знаком «-».

В выходные морозы медленно начнут ослабевать. Облачно с прояснениями. Под утро сгустятся туманы, видимость ухудшится до полукилометра. Температура воздуха будет контрастной: в субботу в ночные часы от 7 мороза по западу до 26 по востоку, днем от -1℃ до -14℃. В воскресенье теплее: под утро -4℃…-10℃, в середине дня по западу до +3℃, на юго-востоке страны - до -3℃.

 
 
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