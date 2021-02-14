У Лукашенко панические атаки и конфликт в семье. Сыновья настаивают на уходе отца

Источник материала: UDF



Александр Лукашенко / Kremlin Pool / Global Look Press

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Виктор отлучен от принятия решений. Единственный, кто влияет на отца, - младший сын Николай. Он выступает за уход отца, пишет Telegram-каналУ Лукашенко-старшего случаются панические атаки - он боится, что его отравят. Белорусский лидер тщательно проверяет продукты питания и питьевую воду.Президент обещает уйти к 2025 году и настраивает всех, что страна переживет кризис. Он требует жестко обращаться с протестующими вплоть до увольнения с работы.Ранее стало известно о скорой встречес президентом Россиив Сочи. Глава Беларуси попросит кредит в размере 3 млрд долларов.