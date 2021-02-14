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У Лукашенко панические атаки и конфликт в семье. Сыновья настаивают на уходе отца

14.02.2021 19:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У Лукашенко панические атаки и конфликт в семье. Сыновья настаивают на уходе отца
Александр Лукашенко / Kremlin Pool / Global Look Press
В семье Александра Лукашенко серьезный конфликт. Сыновья Виктор, Дмитрий и Николай настаивают на том, чтобы отец покинул пост, но тот считает, что еще не время.

Виктор отлучен от принятия решений. Единственный, кто влияет на отца, - младший сын Николай. Он выступает за уход отца, пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ.

У Лукашенко-старшего случаются панические атаки - он боится, что его отравят. Белорусский лидер тщательно проверяет продукты питания и питьевую воду.

Президент обещает уйти к 2025 году и настраивает всех, что страна переживет кризис. Он требует жестко обращаться с протестующими вплоть до увольнения с работы.

Ранее стало известно о скорой встрече Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Глава Беларуси попросит кредит в размере 3 млрд долларов.
 
 
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Виктор отлучен от принятия решений. Единственный, кто влияет на отца, - младший сын Николай.
 
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