|
У Лукашенко панические атаки и конфликт в семье. Сыновья настаивают на уходе отца
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко / Kremlin Pool / Global Look Press
Виктор отлучен от принятия решений. Единственный, кто влияет на отца, - младший сын Николай. Он выступает за уход отца, пишет Telegram-канал
У Лукашенко-старшего случаются панические атаки - он боится, что его отравят. Белорусский лидер тщательно проверяет продукты питания и питьевую воду.
Президент обещает уйти к 2025 году и настраивает всех, что страна переживет кризис. Он требует жестко обращаться с протестующими вплоть до увольнения с работы.
Ранее стало известно о скорой встрече Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Глава Беларуси попросит кредит в размере 3 млрд долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор отлучен от принятия решений. Единственный, кто влияет на отца, - младший сын Николай.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)