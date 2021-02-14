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Боль в боку: какие симптомы должны насторожить
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Как объяснили специалисты, правильная постановка диагноза зависит от того, в каком именно боку болит – правом или левом. О том, на что нужно обязательно обратить внимание, рассказали на
Боль в левом боку
Там находится левая почка и надпочечник, селезенка и часть кишечника. Односторонняя боль слева может указывать на заболевания именно этих органов.
Боль в правом боку
С этой стороны находится правая почка, мочевыводящие пути, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа – такая боль указывает на проблемы именно в этих органах.
Боль в боку с обеих сторон
Обычно такая боль возникает в том случае, если обе почки поражены основным заболеванием. Также такая боль может сигнализировать о проблемах с межпозвоночным диском.
Основные причины боли в боку
Проблемы с внутренними органами.
Защемление или напряжение нерва.
Грыжа межпозвоночного диска (отдает в бока, может отдавать в руку или ногу, вызывать онемение и даже паралич).
Воспаление поджелудочной железы, панкреатит. Проявляется острой болью в верхней части животы и может отдавать в бока. Дополнительные симптомы: тошнота, рвота, газы, жар.
Киста яичников (Во время менопаузы могут появляться образования на яичниках с жидкостью. Когда они лопаются – это вызывает боль).
Воспаление желчного пузыря. Сигнализирует тупой и давящей болью в боку, могут быть колики. Если есть жар и головокружение – немедленно к врачу.
Опоясывающий лишай. Проявляется также в высыпании и воспалении нервов в области боков.
Воспаление почечных лоханок (пиелонефрит). Кроме болей в боку бывает также боль при мочеиспускании и частые позывы.
Камни в почках. Если камни переместились из почечной лоханки в мочеточники, то это вызывает болевые спазмы. Может сопровождаться тошнотой и рвотой.
Проблемы с пищеварением. Если в кишечнике скапливается газ, то возникает метеоризм, а это часто провоцирует боль в боку.
Напряжение мышц. Болезненное напряжение в мышцах поясницы возникает при одностороннем стрессе или длительном сидении на жестком.
Если любая боль в боку сопровождается повышением температуры, лихорадкой, кровью в моче или сенсорными нарушениями, то к врачу нужно немедленно.
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Правильная постановка диагноза зависит от того, в каком именно боку болит – правом или левом.
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