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Боль в боку: какие симптомы должны насторожить

14.02.2021 19:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Боль в боку: какие симптомы должны насторожить
Коллаж: РБК-Украина
Боль в боку бывает практически у каждого человека. Неудачное движение или перенапряжение, усталость и множество других факторов. Но боль в боку может сигнализировать об опасных заболеваниях и, если она повторяется часто – нужно бежать к врачу.

Как объяснили специалисты, правильная постановка диагноза зависит от того, в каком именно боку болит – правом или левом. О том, на что нужно обязательно обратить внимание, рассказали на MedikForum.

Боль в левом боку


Там находится левая почка и надпочечник, селезенка и часть кишечника. Односторонняя боль слева может указывать на заболевания именно этих органов.

Боль в правом боку


С этой стороны находится правая почка, мочевыводящие пути, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа – такая боль указывает на проблемы именно в этих органах.

Боль в боку с обеих сторон


Обычно такая боль возникает в том случае, если обе почки поражены основным заболеванием. Также такая боль может сигнализировать о проблемах с межпозвоночным диском.

Основные причины боли в боку



Проблемы с внутренними органами.

Защемление или напряжение нерва.

Грыжа межпозвоночного диска (отдает в бока, может отдавать в руку или ногу, вызывать онемение и даже паралич).

Воспаление поджелудочной железы, панкреатит. Проявляется острой болью в верхней части животы и может отдавать в бока. Дополнительные симптомы: тошнота, рвота, газы, жар.

Киста яичников (Во время менопаузы могут появляться образования на яичниках с жидкостью. Когда они лопаются – это вызывает боль).

Воспаление желчного пузыря. Сигнализирует тупой и давящей болью в боку, могут быть колики. Если есть жар и головокружение – немедленно к врачу.

Опоясывающий лишай. Проявляется также в высыпании и воспалении нервов в области боков.

Воспаление почечных лоханок (пиелонефрит). Кроме болей в боку бывает также боль при мочеиспускании и частые позывы.

Камни в почках. Если камни переместились из почечной лоханки в мочеточники, то это вызывает болевые спазмы. Может сопровождаться тошнотой и рвотой.

Проблемы с пищеварением. Если в кишечнике скапливается газ, то возникает метеоризм, а это часто провоцирует боль в боку.

Напряжение мышц. Болезненное напряжение в мышцах поясницы возникает при одностороннем стрессе или длительном сидении на жестком.

Если любая боль в боку сопровождается повышением температуры, лихорадкой, кровью в моче или сенсорными нарушениями, то к врачу нужно немедленно.
 
 
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Правильная постановка диагноза зависит от того, в каком именно боку болит – правом или левом.
 
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