Опубликован рейтинг самых влиятельных стран мира









Для ранжирования государств использовались 11 критериев — военная сила, международные альянсы, уважение к руководству страны, международная торговля и путешествия, экономическая мощь, культура, дипломатическое влияние, глобальная диаспора, влияние в СМИ, помощь нуждающимся странам и связанность с остальным миром.





Рейтинг составлен на основе опроса, в котором участвовали более 280 тыс. респондентов.





В список вошло 57 государств. Как считают авторы исследования, первую десятку самых влиятельных стран мира составляют США, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Индия, Италия и Израиль.





Беларусь -- в конце списка, на 53-м месте.





На последних строчках списка расположились Румыния (55), Пакистан (56) и Словакия (57).