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БАТЭ неосновным составом проиграл «Диле», а близким к оптимальному сыграл вничью с «Уфой»
Источник материала: Tut.by
БАТЭ на сборах в Турции 14 февраля провел сразу два спарринга. Утром «желто-синие», в составе которых было много новичков-лимитчиков, проиграли грузинской «Диле» со счетом 0:2.
Вечером борисовчане провели игру с российской «Уфой», матч закончился со счетом 1:1.
Отметим, что в этих встречах не приняли участие Стас Драгун и Максим Скавыш, которые получили травмы в игре против киевского «Динамо».
БАТЭ — «Дила» — 0:2
Белек. Комплекс полей Cornelia Diamond.
БАТЭ: Кудравец, А. Филипович (к), Лазарчик (Шалашников, 46), Копитович, Малькевич, Волков, Супранович, Идрис (Лазарчик, 78), Пашевич, Мартьянов, Бессмертный.
Голы: 0:1 — (6). 0:2 — (63).
Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский пробует новичков команды, особенно пришедших под лимит молодых белорусских игроков. В таком экспериментальном составе борисовчане проиграли грузинской «Диле».
Счет был открыт на шестой минуте, а второй гол соперники забили в ворота БАТЭ в середине второго тайма.
После игры комментариями поделились тренер Виталий Жуковский и Никита Супранович.
БАТЭ — ФК «Уфа» — 1:1
Белек. Комплекс полей «Cornelia Diamond».
БАТЭ: Щербицкий (Кудравец, 76), Нечаев, Филипович, Рыбак, Володько, Носко, Яблонский, Умаров, Сигневич, Нехайчик (к), Сарока.
Голы: 0:1 (10, со штрафного). 1:1 — Сарока (49, пас — Нехайчик).
На вечерний спарринг Жуковский выставил состав, близкий к боевому. Борисовчане вновь пропустили гол в начале матча, но в дебюте второго тайма сумели отыграться.
Напомним, что после выхода из отпуска БАТЭ тренировался в Минске и провел три товарищеских матча.
Вначале новый главный тренер Виталий Жуковский проверил ближайший резерв команды в игре против «Немана»,
Затем было две игры против «Ислочи», которые завершились волевой победой «желто-синих».
Первый спарринг в Турции
Как менялся БАТЭ в межсезонье
Борисовчане второй год подряд остаются без золотых медалей чемпионата, и руководство клуба находится в поисках равновесия.
В 2021 году у руля команды стал Виталий Жуковский, ранее 11 лет тренировавший «Ислочь».
Из БАТЭ ушли несколько ключевых игроков. В «Шахтер» перешли Игорь Стасевич и Егор Филипенко. Также команду покинул Дмитрий Бага и Эрвейн Мукам.
В стан «желто-синих» приходят молодые игроки. Из «Белшины» перешел Данила Нечаев. Из «Ислочи» — Семен Лазарчик.
Еще в прошлом году были подписаны игроки «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и Шохбоз Умаров. Из «Витебска» перебрался Сергей Волков.
А 6 февраля БАТЭ
Странности с зарубежными сборами
Клубам запретили сборы вне Беларуси, пригрозив отменой господдержки, которая является существенной статьей дохода. Это внесло коррективы в планы борисовчан, которые хотели улететь в Турцию 27 января и провести там целый месяц.
Но не улетели. Вот как высказался об этом министр спорта Сергей Ковальчук:
— О зарубежных сборах. Андрей Капский, ты не обижайся за БАТЭ. Вам отказано. Такое же письмо есть у «Шахтера». Но солигорский клуб улетел в ОАЭ. Потрачен годовой бюджет клуба первой лиги на год. Приедут — будут держать ответ за все.
Что даст этот сбор? В прошлом сезоне три провели и уступили молдавскому клубу в серии пенальти. Если бы в Беларуси готовились, хуже было бы? Не рассказывайте сказки. Лучше играть после зарубежного сбора не будете.
Вернусь к БАТЭ. Большой клуб, прославил страну на международной арене, а сколько вложил за 25 лет в свою школу? Написано, что клубы должны тратить не менее 10 процентов своего бюджета на развитие юношей. Вот они и выделяют ровно 10. Единицы — 15, 20. Не будет детского футбола — не появится и взрослого. Вот куда нам надо всем опуститься, — добавил Ковальчук, слова которого приводит «Прессбол».
Но БАТЭ все же нашел в себе смелость и силы
Из других клубов Беларуси на сборы также улетели «Шахтер», «Рух» и минское «Динамо».
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14 февраля БАТЭ провел сразу два спарринга в Турции.
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