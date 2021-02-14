БАТЭ неосновным составом проиграл «Диле», а близким к оптимальному сыграл вничью с «Уфой»

Источник материала: Tut.by

БАТЭ на сборах в Турции 14 февраля провел сразу два спарринга. Утром «желто-синие», в составе которых было много новичков-лимитчиков, проиграли грузинской «Диле» со счетом 0:2.

Вечером борисовчане провели игру с российской «Уфой», матч закончился со счетом 1:1.

Отметим, что в этих встречах не приняли участие Стас Драгун и Максим Скавыш, которые получили травмы в игре против киевского «Динамо».



Фото: БАТЭ

БАТЭ — «Дила» — 0:2

Белек. Комплекс полей Cornelia Diamond.

БАТЭ: Кудравец, А. Филипович (к), Лазарчик (Шалашников, 46), Копитович, Малькевич, Волков, Супранович, Идрис (Лазарчик, 78), Пашевич, Мартьянов, Бессмертный.

Голы: 0:1 — (6). 0:2 — (63).

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский пробует новичков команды, особенно пришедших под лимит молодых белорусских игроков. В таком экспериментальном составе борисовчане проиграли грузинской «Диле».

Счет был открыт на шестой минуте, а второй гол соперники забили в ворота БАТЭ в середине второго тайма.

После игры комментариями поделились тренер Виталий Жуковский и Никита Супранович.

БАТЭ — ФК «Уфа» — 1:1

Белек. Комплекс полей «Cornelia Diamond».

БАТЭ: Щербицкий (Кудравец, 76), Нечаев, Филипович, Рыбак, Володько, Носко, Яблонский, Умаров, Сигневич, Нехайчик (к), Сарока.

Голы: 0:1 (10, со штрафного). 1:1 — Сарока (49, пас — Нехайчик).

На вечерний спарринг Жуковский выставил состав, близкий к боевому. Борисовчане вновь пропустили гол в начале матча, но в дебюте второго тайма сумели отыграться.

Напомним, что после выхода из отпуска БАТЭ тренировался в Минске и провел три товарищеских матча.

Вначале новый главный тренер Виталий Жуковский проверил ближайший резерв команды в игре против «Немана», потерпев поражение со счетом 1:4 .

Затем было две игры против «Ислочи», которые завершились волевой победой «желто-синих».

Первый спарринг в Турции «желто-синие» сыграли против киевского «Динамо» . Клуб из Украины разгромил белорусов со счетом 5:2.

Как менялся БАТЭ в межсезонье

Борисовчане второй год подряд остаются без золотых медалей чемпионата, и руководство клуба находится в поисках равновесия.

В 2021 году у руля команды стал Виталий Жуковский, ранее 11 лет тренировавший «Ислочь».

Из БАТЭ ушли несколько ключевых игроков. В «Шахтер» перешли Игорь Стасевич и Егор Филипенко. Также команду покинул Дмитрий Бага и Эрвейн Мукам.

В стан «желто-синих» приходят молодые игроки. Из «Белшины» перешел Данила Нечаев. Из «Ислочи» — Семен Лазарчик.

Еще в прошлом году были подписаны игроки «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и Шохбоз Умаров. Из «Витебска» перебрался Сергей Волков.

А 6 февраля БАТЭ объявил о возвращении в Борисов защитника Максима Володько.

Странности с зарубежными сборами

Клубам запретили сборы вне Беларуси, пригрозив отменой господдержки, которая является существенной статьей дохода. Это внесло коррективы в планы борисовчан, которые хотели улететь в Турцию 27 января и провести там целый месяц.

Но не улетели. Вот как высказался об этом министр спорта Сергей Ковальчук:

— О зарубежных сборах. Андрей Капский, ты не обижайся за БАТЭ. Вам отказано. Такое же письмо есть у «Шахтера». Но солигорский клуб улетел в ОАЭ. Потрачен годовой бюджет клуба первой лиги на год. Приедут — будут держать ответ за все.

Что даст этот сбор? В прошлом сезоне три провели и уступили молдавскому клубу в серии пенальти. Если бы в Беларуси готовились, хуже было бы? Не рассказывайте сказки. Лучше играть после зарубежного сбора не будете.

Вернусь к БАТЭ. Большой клуб, прославил страну на международной арене, а сколько вложил за 25 лет в свою школу? Написано, что клубы должны тратить не менее 10 процентов своего бюджета на развитие юношей. Вот они и выделяют ровно 10. Единицы — 15, 20. Не будет детского футбола — не появится и взрослого. Вот куда нам надо всем опуститься, — добавил Ковальчук, слова которого приводит «Прессбол».

Но БАТЭ все же нашел в себе смелость и силы улететь в Турцию , случилось это 3 февраля. В клубе подчеркнули, что оплата всех расходов в зарубежном учебно-тренировочном сборе, как ранее, так и в текущем подготовительном цикле, осуществляется только за счет собственных денежных средств клуба.

Из других клубов Беларуси на сборы также улетели «Шахтер», «Рух» и минское «Динамо».