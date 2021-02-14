16 зарубежных университетов помогают репрессированным студентам из Беларуси

16 зарубежных университетов предоставляют помощь репрессированным белорусским студентам, сообщает в телеграм-канале Кабинет представителей Светланы Тихановской.





Как сообщила представитель по образованию Ольга Шпарага, Вильнюсский университет до конца февраля 2021 года продолжает прием студентов, которые не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам. Самые талантливые студенты получат стипендию в размере 300 евро в месяц в течение первого года обучения.

Университет Виадрина в Германии (Франкфурт-на-Одере) открывает специальную программу для репрессированных белорусских студентов, знающих немецкий: бакалавриат по экономике и культурологии и магистратуру по нескольким специальностям.

В рамках инициативы «Солидарность с Беларусью» Польское национальное агентство академических обменов объявило 150 стипендий студентам, 25 — ученым и 15 — репрессированным преподавателям.

Также 11 университетов в Чехии открыли специальные стипендиальные программы для белорусских студентов с сентября 2021 года.

Каунасский университет имени Витовта Великого выделяет 50 стипендий для белорусских студентов, которые были вынуждены покинуть страну или не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам.

Также, сообщает Шпарага, проект «Честный университет», который сотрудничает с фондами солидарности, белорусами зарубежья, международными организациями и партнерами, предоставляет пострадавшим от репрессий студентам академическую, юридическую и материальную помощь.