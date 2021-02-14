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"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах

14.02.2021 19:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах

Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев. 

© Sputnik
"Герой нашего времени": лучшие стихи Лермонтова

О Пушкине и Лермонтове мифов не меньше, им мы посвятили целый эпизод - "Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове".

01:35 - Роковые 37 лет. Пушкин, Маяковский, Байрон… Правда ли большинство поэтов уходят из жизни именно в 37 лет.

09:55 - Могли ли убить Есенина?

13:25 - Предсмертное стихотворение Есенина подделали.

17:33 - "Пьяный" поэт, самородок из деревни, рубаха-парень. Как появились эти мифы о Есенине.

22:07 - Маяковский и Есенин ненавидели друг друга.

26:12 - Анна Ахматова - потомок ордынского хана Ахмата.

27:50 - Откуда взялся слух, что Николай Гумилев домашний тиран, истязающий свою жену.

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Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста "Заговор классиков" Виктором Ерофеевым.
 
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