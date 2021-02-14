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До -20°С ожидается в Беларуси в понедельник
Источник материала: Хартия'97
До -20°С ожидается в Беларуси в понедельник
Будет облачно с прояснениями.
Кратковременный снег и до минус 20 ожидается в Беларуси 15 февраля, сообщили
В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель. Днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, ночью по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью будет от минус 10 до минус 16 градусов, по востоку при прояснениях - 17-20 градусов ниже нуля, днем ожидается до минус 7-13 градусов. В юго-западных районах страны ночью температура воздуха составит от минус 7 до минус 9 градусов, днем - 4-6 ниже нуля.
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Будет облачно с прояснениями.
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