Источник материала: Хартия'97

До -20°С ожидается в Беларуси в понедельник 14.02.2021, 19:14

Будет облачно с прояснениями.

Кратковременный снег и до минус 20 ожидается в Беларуси 15 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель. Днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, ночью по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью будет от минус 10 до минус 16 градусов, по востоку при прояснениях - 17-20 градусов ниже нуля, днем ожидается до минус 7-13 градусов. В юго-западных районах страны ночью температура воздуха составит от минус 7 до минус 9 градусов, днем - 4-6 ниже нуля.

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