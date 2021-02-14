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Более 70% американцев считают Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии

14.02.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Более 70% американцев считают Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии

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  • 14.02.2021, 18:31
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Более 70% американцев считают Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии

Стали известны результаты опроса.

71% американцев, в том числе половина сторонников Республиканской партии, считают 45-го президента США Дональда Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии 6 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, проведенного для агентства Reuters, пишет "Гордон".

30% американцев ответили, что Трамп "полностью" ответственен за разжигание ожесточенной конфронтации между полицией и его сторонниками, еще 25% заявили, что он несет большую часть ответственности, 16% сказали, что он несет частичную ответственность. 29% респондентов заявили, что по их мнению, Трамп вообще не несет ответственности за инцидент.

50% опрошенных заявили, что осудили бы Трампа, если дали бы право голоса в Сенате. Еще 38% ответили, что Трампа не следует осуждать, а 12% сказали, что не уверены.

53% сказали, что Трампу следует запретить снова занимать государственные должности, а 39% считают, что он может их занимать.

Опрос провели 12 февраля после того, как адвокаты Трампа завершили свое выступление в Сенате, было опрошено 998 американцев в возрасте от 18 до 65 лет. Ошибка репрезентативности исследования – 4 процентных пункта.

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