На улице Рафиева водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе

Источник материала: Onliner

О ДТП с участием автомобиля каршеринговой службы сообщает Госавтоинспекция посредством своего телеграм-канала. По предварительной информации, все случилось около 15:45. Водитель 1989 года рождения, управляя Volkswagen, двигался по ул. Рафиева со стороны ул. Есенина в направлении ул. Слободской. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.



