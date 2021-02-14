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На улице Рафиева водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе

14.02.2021 19:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О ДТП с участием автомобиля каршеринговой службы сообщает Госавтоинспекция посредством своего телеграм-канала. По предварительной информации, все случилось около 15:45. Водитель 1989 года рождения, управляя Volkswagen, двигался по ул. Рафиева со стороны ул. Есенина в направлении ул. Слободской. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

На улице Рафиева водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе

 
 
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О ДТП с участием автомобиля каршеринговой службы сообщает Госавтоинспекция посредством своего телеграм-канала. По предварительной информации, все случилось...
 
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