Белорусы хвастаются подарками, которые получили на День всех влюбленных. А вы довольны тем, как провели праздник?

Источник материала: Onliner

Самый романтичный день в году подходит к концу. Сегодня были подарены миллионы красных сердечек, съедены килограммы восхитительных десертов и под занавес встреч, в качестве кульминации, сказаны самые главные слова. Привычка делиться всеми переживаниями в соцсетях уже довольно прочно вошла в нашу жизнь, поэтому с самого утра Instagram заполнился свежей партией «цветочно-подарочных» фото — всем, кто провел этот день, как и мечталось, хочется поделиться с миром радостью и сохранить теплые мгновения в пикселях. Смотрим, чем хвастаются белорусы.