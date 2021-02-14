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Белорусы хвастаются подарками, которые получили на День всех влюбленных. А вы довольны тем, как провели праздник?

14.02.2021 19:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Самый романтичный день в году подходит к концу. Сегодня были подарены миллионы красных сердечек, съедены килограммы восхитительных десертов и под занавес встреч, в качестве кульминации, сказаны самые главные слова. Привычка делиться всеми переживаниями в соцсетях уже довольно прочно вошла в нашу жизнь, поэтому с самого утра Instagram заполнился свежей партией «цветочно-подарочных» фото — всем, кто провел этот день, как и мечталось, хочется поделиться с миром радостью и сохранить теплые мгновения в пикселях. Смотрим, чем хвастаются белорусы.

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Самый романтичный день в году подходит к концу. Сегодня были подарены миллионы красных сердечек, съедены килограммы восхитительных десертов и под занавес встреч,...
 
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