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Последствия непогоды: в Минске чиновники помогают коммунальщикам в уборке снега
14.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы объединились в борьбе со стихией. Снегопад в республике не прекращается несколько дней. Заметает дороги, дворы и стоянки. В эти морозные выходные жители Минска согреваются работой, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
Чиновники сменили деловые костюмы на рабочую форму. Они помогают коммунальным службам справиться с последствиями снегопада, который накрыл Беларусь. В Минской области максимальная высота покрова – 30 сантиметров.
В столице обстановку осложняют большое количество авто и общественного транспорта. Кашу на дорогах, приправленную песком и солью, убирает техника. Во дворах со снежными заносами справляются вручную.
«В основном сегодня здесь работают госслужащие, работа у нас кабинетная, так что некоторым очень даже понравится. Мы убираем прилегающую территорию, чтобы личным примером показать, что нужно участвовать в этом процессе», – рассказал глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.
Пожилым и одиноким людям на частных подворьях снег
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Снегопад в республике не прекращается несколько дней. В Минской области максимальная высота покрова – 30 сантиметров.
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