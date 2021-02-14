Последствия непогоды: в Минске чиновники помогают коммунальщикам в уборке снега

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы объединились в борьбе со стихией. Снегопад в республике не прекращается несколько дней. Заметает дороги, дворы и стоянки. В эти морозные выходные жители Минска согреваются работой, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

Чиновники сменили деловые костюмы на рабочую форму. Они помогают коммунальным службам справиться с последствиями снегопада, который накрыл Беларусь. В Минской области максимальная высота покрова – 30 сантиметров.

В столице обстановку осложняют большое количество авто и общественного транспорта. Кашу на дорогах, приправленную песком и солью, убирает техника. Во дворах со снежными заносами справляются вручную.

«Мы вышли поддержать город Минск, чтобы он всегда был чистым и красивым», – отметила начальник юридического отдела администрации Центрального района Минска Светлана Амелькович.

«В основном сегодня здесь работают госслужащие, работа у нас кабинетная, так что некоторым очень даже понравится. Мы убираем прилегающую территорию, чтобы личным примером показать, что нужно участвовать в этом процессе», – рассказал глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.