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Роскосмос опубликовал фото кратера Марса

14.02.2021 19:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роскосмос обнародовал снимок кратера Марса, сделанный аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO) российско-европейской миссии ExoMars-2016. Изображение опубликовано на сайте Роскосмоса, передает ТАСС.


Фото: ГК «Роскосмос»

«На представленной ниже фотографии запечатлена юго-восточная стена малого кратера, расположенного в нескольких сотнях километров к северу от гигантской равнины Эллада — равнинной низменности ударного происхождения на планете Марс», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, размеры самого кратера достигают около 12 км в диаметре, на данном снимке представлена область площадью пять на 10 км. Снимок был сделан 19 октября 2020 года при помощи камеры CaSSIS, установленной на борту TGO. «Цветные фильтры камеры CaSSIS позволяют увидеть разнообразнейшую палитру красок. Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны», — отмечается в сообщении.

Светлые залежи, пояснили в Роскосмосе, указывают на выход коренных пород, которые могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды. «Кроме того, здесь также хорошо видны нанесенные ветром песчаные отложения, создающие „рябь“ на дне кратера. Их характерный рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа», — добавили в госкорпорации.

«ЭкзоМарс» — совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса, состоящая из двух проектов — зонда «ЭкзоМарс-TGO» и марсохода «Розалинд Франклин». Первый аппарат благополучно прибыл на орбиту Марса в октябре 2016 года, за последующие годы он совершил множество интересных открытий, связанных со свойствами атмосферы Красной планеты.

Старт второй половины миссии изначально был запланирован на 2018 год, однако позже запуск европейского марсохода и российской посадочной платформы «Казачок» был перенесен на 2020 и 2022 год. Их отправку в космос планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса и поиски потенциальных следов внеземной жизни.

 
 
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Как уточнили в госкорпорации, размеры самого кратера достигают около 12 км в диаметре.
 
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