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Байден предложил Конгрессу усложнить продажу оружия

14.02.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден предложил Конгрессу усложнить продажу оружия

  • 14.02.2021, 20:33
Байден предложил Конгрессу усложнить продажу оружия

Президент США обратился с таким предложением в годовщину стрельбы в школе в городе Паркленд.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс провести реформы законов, регулирующих ношение огнестрельного оружия. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Белого дома, передает РБК.

«Сегодня я обращаюсь к Конгрессу с призывом провести реформу законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также исключение возможности уходить от ответственности для производителей оружия, сознательно распространяющих его на улицах», — говорится в заявлении.

Обращение Байдена было опубликовано на сайте Белого дома в годовщину стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд в штате Флорида. Тогда 19-летний бывший ученик школы, который ранее был исключен за нарушение дисциплины, совершил нападение на учебное заведение, в результате чего погибли 17 человек.

После этого во Флориде одобрили законопроект, направленный на предотвращение подобных происшествий. Возрастной ценз при покупке оружия штурмового образца был повышен с 18 лет до 21 года, а также запретили торговлю устройствами, которые повышают скорострельность полуавтоматического оружия.

Законопроект также предлагал увеличить численность охраны в школах, а также разрешить некоторым учителям носить при себе оружие.

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Президент США обратился с таким предложением в годовщину стрельбы в школе в городе Паркленд.
 
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