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В России активистки организовали «Цепи солидарности»
Источник материала: Хартия'97
В России активистки организовали «Цепи солидарности»
Акции проходят в Москве и Петербурге.
В центре Москвы на улице Арбат 14 февраля, в День святого Валентина, который считается днём влюблённых, женщины организовали цепь солидарности с политзаключёнными, передает
В руках у участниц акции были красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и цветы. Активистки собрались у памятника Александру Пушкину и Наталии Гончаровой, впоследствии цепь растянулась по улице. По данным "Белого счётчика", в акции участвовали более 200 человек.
Акция продлилась два часа и завершилась без происшествий, несмотря на провокации со стороны активистов движения SERB. Задержаний не было.
В приглашении на акцию говорилось: "В День всех влюблённых мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным – всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алёну Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках".
Среди упомянутых женщин, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, – художница и феминистка Юлия Цветкова, политики Любовь Соболь и Юлия Галямина, активистки Мария Алёхина и Люся Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко и другие. Против всех них возбуждены уголовные дела, как считают активистки, по политическим мотивам.
"Мы требуем немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить сфабрикованные уголовные и административные дела. Мы требуем прекратить пытки на акциях и в ОВД и насилие в адрес мирных протестующих. Мы требуем реализации своего права на свободу мирных собраний. Мы требуем свободу Навальному, Цветковой, Соболь, Ярмыш, Алёхиной, Шевченко и многим другим политическим заключенным", – говорится в сообщении.
"Цепь солидарности" организовали и активистки в Петербурге. На фоне СИЗО "Кресты" они читали отрывки из "Реквиема" Анны Ахматовой. Участие в акции приняли около 70 человек, как женщины, так и мужчины. Задержан никто не был.
Формат женских цепей солидарности появился в Беларуси во время акций протеста 2020 года.
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Акции проходят в Москве и Петербурге.
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