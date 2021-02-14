ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

16 зарубежных университетов помогают репрессированным студентам из Беларуси

14.02.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

16 зарубежных университетов помогают репрессированным студентам из Беларуси

1
  • 14.02.2021, 20:18
  • 1,053
16 зарубежных университетов помогают репрессированным студентам из Беларуси

Самым талантливым студентам выплачивается стипендия.

16 зарубежных университетов предоставляют помощь репрессированным белорусским студентам, сообщает naviny.online.

Вильнюсский университет до конца февраля 2021 года продолжает прием студентов, которые не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам. Самые талантливые студенты получат стипендию в размере 300 евро в месяц в течение первого года обучения.

Университет Виадрина в Германии (Франкфурт-на-Одере) открывает специальную программу для репрессированных белорусских студентов, знающих немецкий: бакалавриат по экономике и культурологии и магистратуру по нескольким специальностям.

В рамках инициативы «Солидарность с Беларусью» Польское национальное агентство академических обменов объявило 150 стипендий студентам, 25 — ученым и 15 — репрессированным преподавателям.

Также 11 университетов в Чехии открыли специальные стипендиальные программы для белорусских студентов с сентября 2021 года.

Каунасский университет имени Витовта Великого выделяет 50 стипендий для белорусских студентов, которые были вынуждены покинуть страну или не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам.

Также проект «Честный университет», который сотрудничает с фондами солидарности, белорусами зарубежья, международными организациями и партнерами, предоставляет пострадавшим от репрессий студентам академическую, юридическую и материальную помощь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым талантливым студентам выплачивается стипендия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускі пісьменнік Саша Філіпенка апублікаваў зварот да прэзідэнта Чырвонага Крыжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by