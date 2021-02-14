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«Голос» призывал отказаться от «мертвых» Минских договоренностей

14.02.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Голос» призывал отказаться от «мертвых» Минских договоренностей

  • 14.02.2021, 19:59
  • 2,011
«Голос» призывал отказаться от «мертвых» Минских договоренностей

В пресс-службе партии заявили, что с Россией договариваться невозможно.

В парламентской партии "Голос" 14 февраля на странице в Facebook призвали отказаться от Минских договоренностей в связи с ухудшением ситуации на Донбассе и гибелью трех украинских военных, передает gordonua.com.

"Всего – 11 боевых потерь на Востоке с начала года. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. И еще раз настаиваем: Украина должна отказаться от мертвых Минских договоренностей и попытках их оживить. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать", – говорится в сообщении.

В "Голосе" заявили, что с Россией "договариваться невозможно", с ней надо говорить "только языком политического давления и военной мощи".

По их мнению, Украина "должна нарастить военную мощь, заручиться поддержкой Запада и добиваться усиления санкционного давления на РФ".

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В пресс-службе партии заявили, что с Россией договариваться невозможно.
 
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