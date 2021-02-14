|
«Голос» призывал отказаться от «мертвых» Минских договоренностей
Источник материала: Хартия'97
«Голос» призывал отказаться от «мертвых» Минских договоренностей
В пресс-службе партии заявили, что с Россией договариваться невозможно.
В парламентской партии "Голос" 14 февраля на странице в Facebook призвали отказаться от Минских договоренностей в связи с ухудшением ситуации на Донбассе и гибелью трех украинских военных, передает
"Всего – 11 боевых потерь на Востоке с начала года. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. И еще раз настаиваем: Украина должна отказаться от мертвых Минских договоренностей и попытках их оживить. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать", – говорится в сообщении.
В "Голосе" заявили, что с Россией "договариваться невозможно", с ней надо говорить "только языком политического давления и военной мощи".
По их мнению, Украина "должна нарастить военную мощь, заручиться поддержкой Запада и добиваться усиления санкционного давления на РФ".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе партии заявили, что с Россией договариваться невозможно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)