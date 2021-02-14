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В Бобруйском районе врачи по снегу ползли на вызов к 12-летней девочке
Источник материала: Хартия'97
В Бобруйском районе врачи по снегу ползли на вызов к 12-летней девочке
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Если в Бобруйске разгильдяйство так называемых «властей» несёт скорее экономические потери и дискомфорт горожанам, то в Бобруйском районе безответственность чиновников несет смертельную опасность людям, пишет
На видео деревня Михалево-2 (Бобруйский район). Врачи и фельдшеры скорой помощи по снегу ползут на вызов к 12-летней девочке.
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