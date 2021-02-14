Источник материала: Хартия'97

В Бобруйском районе врачи по снегу ползли на вызов к 12-летней девочке 4 14.02.2021, 21:07

3,386

Как вам социально-ориентированное государство для народа?

Если в Бобруйске разгильдяйство так называемых «властей» несёт скорее экономические потери и дискомфорт горожанам, то в Бобруйском районе безответственность чиновников несет смертельную опасность людям, пишет «Бобруйск Онлайн»

На видео деревня Михалево-2 (Бобруйский район). Врачи и фельдшеры скорой помощи по снегу ползут на вызов к 12-летней девочке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .