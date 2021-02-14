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Жители Дзержинска отправили письма и валентинки политзаключенным
Источник материала: Хартия'97
Жители Дзержинска отправили письма и валентинки политзаключенным
Горожане поддержали заложников режима.
Накануне Дня Святого Валентина жители Дзержинска отправили письма и валентинки политзаключенным.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Горожане поддержали заложников режима.
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