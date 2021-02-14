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Выступления делегатов на ВНС-2021: топ-8 самых ярких цитат

14.02.2021 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выступления делегатов на ВНС-2021: топ-8 самых ярких цитат

Из результатов Всебелорусского собрания: делегаты одобрили программу социально-экономического развития на пятилетие, а Президент уточнил важные тезисы относительно общественно-политического реформирования. Суть отражена в резолюции, принятой по итогам обсуждения.

Вообще же Всебелорусское народное собрание – это не теория и не повод получить всеобщее одобрение. По сути, это живой организм, который призван помочь адаптироваться нашему обществу к современным вызовам. Организм, который вскоре обретет и статус (вероятно, его закрепят в Конституции), и полномочия. Вот топ-8 ярких цитат с выступлений, которые прозвучали и с трибуны, и с мест. 

Подробнее – в видеоинформации. 


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Из результатов Всебелорусского собрания: делегаты одобрили программу социально-экономического развития на пятилетие, а Президент уточнил важные тезисы...
 
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