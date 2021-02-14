|
Макей: «Люблю Беларусь» должно стать слоганом тех, кто болеет за страну
Источник материала: ОНТ
Один из экономических приоритетов будущей пятилетки – развитие экспорта. А для этого необходимы открытые и равноправные отношения с другими странами. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь не отказывается от многовекторности – это важный элемент политической устойчивости страны. А что означает это понятие – в деталях разъяснило Министерство иностранных дел.
По словам Владимира Макея, МИД намерен разработать новую концепцию внешней политики. При этом и самим белорусам важно изменить ментальное отношение к Беларуси – нам не надо стремиться ни на Восток, ни на Запад. Надо беречь свой край, свой берег, свою родину. Но сохранить её можно только при сильной власти и крепкой вертикали.
Девиз, или, по-современному хэштег #ЯлюблюБеларусь уже стал крылатым на Всебелорусском собрании и ушел в народ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из экономических приоритетов будущей пятилетки – развитие экспорта. А для этого необходимы открытые и равноправные отношения с другими странами. Как отметил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)