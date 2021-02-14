Макей: «Люблю Беларусь» должно стать слоганом тех, кто болеет за страну

Источник материала: ОНТ

Один из экономических приоритетов будущей пятилетки – развитие экспорта. А для этого необходимы открытые и равноправные отношения с другими странами. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь не отказывается от многовекторности – это важный элемент политической устойчивости страны. А что означает это понятие – в деталях разъяснило Министерство иностранных дел.

По словам Владимира Макея, МИД намерен разработать новую концепцию внешней политики. При этом и самим белорусам важно изменить ментальное отношение к Беларуси – нам не надо стремиться ни на Восток, ни на Запад. Надо беречь свой край, свой берег, свою родину. Но сохранить её можно только при сильной власти и крепкой вертикали.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Только сильная власть способна мобилизовать внутреннюю энергию общества, чтобы успешно развиваться в сложных внешних условиях. Не будет такой власти – не будет и Беларуси. Отдельные переживают, чтобы Беларусь жила. Беларусь "жыве i будзе жыць". Потому что, в отличие от кучки лжепатриотов, глядящих на Беларусь через санкционные прицелы из-за бугра, подавляющее большинство белорусов по-настоящему любят свою родину. И это залог того, что она всегда выстоит и выдержит. "Люблю Беларусь" должно стать слоганом тех, кто болеет за страну. Люблю Беларусь!»

Девиз, или, по-современному хэштег #ЯлюблюБеларусь уже стал крылатым на Всебелорусском собрании и ушел в народ.

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