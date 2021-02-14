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Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола
Источник материала: ОНТ
Власти Гвинеи 14 февраля официально объявили о старте на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщает портал
Совещание собрали после того, как пришли результаты исследований крови, взятых у четырех умерших с симптомами лихорадки Эбола. Тесты подтвердили заболевание у трех человек.
Согласно данным правительства страны, первый случай был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры. Она умерла 28 января. Сейчас известно о семи человек, которые могли заразиться Эболой. Все они были на похоронах этой женщины.
ВОЗ объявила, что в экстренном порядке попытается помочь стране.
Напомним, Гвинея была одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Тогда от этого заболевания в данном регионе умерли 11,3 тыс. человек.
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Власти Гвинеи 14 февраля официально объявили о старте на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщает портал Guinee114 со ссылкой на заявление...
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