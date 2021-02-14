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Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

14.02.2021 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Власти Гвинеи 14 февраля официально объявили о старте на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщает портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.

Совещание собрали после того, как пришли результаты исследований крови, взятых у четырех умерших с симптомами лихорадки Эбола. Тесты подтвердили заболевание у трех человек.

Согласно данным правительства страны, первый случай был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры. Она умерла 28 января. Сейчас известно о семи человек, которые могли заразиться Эболой. Все они были на похоронах этой женщины.

ВОЗ объявила, что в экстренном порядке попытается помочь стране.

Напомним, Гвинея была одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Тогда от этого заболевания в данном регионе умерли 11,3 тыс. человек.

Фото: © REUTERS/Baz Ratner


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Власти Гвинеи 14 февраля официально объявили о старте на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщает портал Guinee114 со ссылкой на заявление...
 
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