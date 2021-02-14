Промышленность, логистика, туризм. В чем потенциал белорусских регионов и на что они делают ставку в своем развитии?

Источник материала: ОНТ

Миллионы граждан и Беларуси и России подтверждают приверженность союзническим отношениям уже многие годы. Причем подталкивает их к этому сама жизнь. Только на последнем Форуме регионов Беларуси и России подписано свыше 70 соглашений о сотрудничестве и контрактов на сумму более чем 750 миллионов долларов. То есть регионы могут! И тогда становится понятно, почему одним из приоритетов развития страны на ближайшие пять становятся «сильные регионы». Планируется, что в малых и средних городах, сельских районах ставка будет сделана на углубленную переработку местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции. Чем сильны наши области? Каков их потенциал?

ГОМЕЛЬ

Гомельская область – это без преувеличения промышленный центр Беларуси. За последние пять лет объем производства в регионе вырос на 5,5 процентов и превысил 100 миллиардов рублей. Сегодня на юго-востоке республики формируется десятая часть валового внутреннего продукта страны. И такой стремительный рост не остановила даже пандемия.

На Гомельщине добывается вся белорусская нефть и газ (около 70 открытых месторождений), производится вся отечественная целлюлоза, сталь, реализуются большие инвестпроекты. К примеру, БМЗ закончил масштабную программу по увеличению производительности внепечной обработки металла. А «Гомельстекло» – крупнейшее в своём роде производство в Восточной Европе – освоило выпуск новых видов и размеров стекла, в том числе со специальными свойствами. Строятся солнечные парки, гидроэлектростанции, а, пожалуй, самое известное предприятие в регионе – «Гомсельмаш» – продолжает расширять географию поставок, делая бренд «Палессе» ещё более узнаваемым.

В Гомельской области – более двухсот крупных и около тысячи малых предприятий, которые формируют основной индустриальный потенциал государства. Объем выпускаемой продукции в расчете на одного жителя здесь даже больше, чем в Минске. И это ещё не предел.



В Петрикове завершается строительство крупнейшего горно-обогатительного комбината (полтора миллиона тонн хлористого калия в год). Старт намечен на 2021-й. Но одно дело – произвести продукцию, а другое – выгодно её продать. И здесь ключевое значение имеет логистика.

БРЕСТ

Бресту в этом плане повезло. Он расположен на границе Европейского и Евразийского союзов. Или, другими словами, регион – связующий узел между Востоком и Западом. Кроме того, Брестчина – крупнейший производитель сельхозпродукции. Треть экспорта товаров, которые страна поставляет за рубеж, выращивают и перерабатывают именно здесь. Это не только «молочка», которая стала белорусским брендом, мясная и рыбная продукция, мебель, детские игрушки, электро- и газовые плиты. География поставок намного шире, чем можно предположить, – товары из Бреста есть даже в Африке и Австралии. Но куда важнее иметь постоянных торговых партнёров, и этому способствует новый Шелковый путь, где Брест является ключевой точкой.

Задача на ближайшие годы – увеличить переработку своих товаров, чтобы торговать не сырьём, а, например, из того же дерева делать мебель или пеллеты, оставляя добавленную стоимость у себя. И здесь большая ставка на малые города, для этого намерены ежегодно создавать в районах минимум по одному производству.

С одной стороны, это рабочие места для населения, с другой – увеличение объёмов своей продукции и, следовательно, продаж. Всё вместе (в виде прибыли, налоговых поступлений или заработных плат) это должно сказаться на благосостоянии сельских жителей.

МОГИЛЕВ

Для сельчан в нашей стране создают максимально благоприятные условия жизни. Что называется, не хуже городских. В Могилёвской области особое внимание юго-востоку. Больше трёх десятков лет назад 7 районов Приднепровского края серьезно пострадали в результате Чернобыльской аварии. Скептики давали пессимистические прогнозы. Но! Регион интенсивно развивается.

Указ Президента о развитии юго-востока, подписанный в 2015 году, дал буквально второе дыхание региону. Программа была рассчитана на 5 лет. Решили, не сбавляя темпы, продлить её действие ещё на пятилетку.

Преференции привлекли сюда инвесторов. В итоге даже демографическая составляющая «плюсанула». Все 7 районов юго-востока исторически – аграрные. А потому не обошли стороной и развитие АПК. В планах – модернизация молочно-товарных комплексов и сельскохозяйственных производств.

Мощная поддержка государства в виде льгот и преференций – хороший задел уже сделан. При грамотном и хозяйском подходе социально-экономический подъём юго-востока не за горами.

ВИТЕБСК

Отвести ребенка в детский сад, записаться к врачу, быстро на общественном транспорте добраться до нужного адреса. Мы даже порой не замечаем, с каким количеством социальных вопросов сталкиваемся ежедневно. Конечно, на Всебелорусском народном собрании не обошли стороной и будущее этой важной для страны сферы.

За ближайшие 3 года регион намерен закрыть все вопросы по нехватке детских садов, предстоит построить всего 6 дошкольных учреждений. Дальше – новая программа – школа будущего, самые передовые образовательные центры появятся в каждом районе.

Планов много, и в самых разных сферах. Уже заработала первая опорная клиника в Браславе, здесь в одном месте сконцентрировали высокотехнологичную медицинскую помощь сразу для жителей 4-х районов. Новые спортивные залы, оздоровительные комплексы – всё это приближает инфраструктуру в районных центрах к городской комфортной жизни.

Вопросы развития социальной сферы волнуют не только жителей самой северной, Витебской области. Такие проекты – это всегда решение конкретных проблем, для отдельного села или городского микрорайона, но главное – для людей.

ГРОДНО

Гродненский регион сегодня активно осваивает новое направление – туризм. Старт этому развитию 5 лет назад дал указ о безвизовом въезде. Конечно, тогда все понимали – иностранцы в Гродно приедут. Но так много гостей не ожидал никто. Прогуляться по узким мощеным улочкам, увидеть королевские резиденции и старинные костелы ежегодно приезжает больше 130 тысяч туристов. Главное, туризм дал импульс малому бизнесу и трудоустройству в регионе. Только в Гродно открыто больше сотни турфирм, действуют десятки кофеен, ресторанчиков, магазинов, сувенирных лавок, хостелов и гостиниц. Конечно, в пандемию отрасль просела. Чтобы её сохранить, на уровне страны инициировали льготы.

В Гродно рады, что Беларусь и впредь останется страной, открытой гостям, будет приветствовать развитие малого предпринимательства и поддерживать всех, кто не сидит сложа руки. Поэтому сейчас в городе приводят в порядок, например, гостиницы. Сегодня даже крупные старые отели города выкуплены и переживают большой ремонт.

Главный объект Гродненской области – первая Белорусская АЭС. Со дня на день она пройдет последние тесты и начнет работу в полную силу. И с этого момента в жизни нашей страны начнется новый, очень важный этап. Страна станет более независимой от нефти и газа. И дома на электричестве, электромобили станут привычной частью нашей жизни.





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