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Посол России в Беларуси Мезенцев: сломать наши отношения не позволят ни белорусы, ни россияне

14.02.2021 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посол России в Беларуси Мезенцев: сломать наши отношения не позволят ни белорусы, ни россияне

Договору о создании Союзного государства уже более 20 лет. И это на сегодняшний момент самое продвинутое интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Нас объединяют не только экономические связи, а, наверное, в большей степени человеческие. Поэтому и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, характеризуя белорусско-российские отношения, ответил не как дипломат.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси: «Взаимодействие, которое было подчеркнуто и подтверждено, в год ушедший и в начале этого года – это задел и потенциал, и фундамент нашего сотрудничества. Кто бы что не говорил, кто бы как не раскачивал, кто бы как не убеждал наши споры, разные которые были, не могут сломать наши отношения. Убежден, что сломать наши отношения не позволят ни миллионы граждан Республики Беларусь, ни миллионы граждан нашей России».

Подробности – в видеоинформации.

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Договору о создании Союзного государства уже более 20 лет. И это на сегодняшний момент самое продвинутое интеграционное объединение на постсоветском пространстве....
 
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