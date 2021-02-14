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Посол России в Беларуси Мезенцев: сломать наши отношения не позволят ни белорусы, ни россияне
Источник материала: ОНТ
Договору о создании Союзного государства уже более 20 лет. И это на сегодняшний момент самое продвинутое интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Нас объединяют не только экономические связи, а, наверное, в большей степени человеческие. Поэтому и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, характеризуя белорусско-российские отношения, ответил не как дипломат.
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Договору о создании Союзного государства уже более 20 лет. И это на сегодняшний момент самое продвинутое интеграционное объединение на постсоветском пространстве....
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