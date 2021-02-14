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Политическая реакция на ВНС-2021: что о форуме говорят в Европе и России?
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Всенародное собрание были в центре внимания средств массовой информации – не только белорусских, но и зарубежных. Как на решения Всебелорусского собрания отреагировали в Европе и в России?
ЕВРОПА
Информационная волна и сам факт проведения Всебелорусского собрания и заявления Президента Беларуси, особенно по изменениям в Конституции и референдуме, конечно, поднялась. Ведущие европейские медиа вывели эти новости, что называется на первые полосы. А вот что касается политической реакции на всё происходящее – она совершенно прогнозируемая. Тот, кто поддерживал Беларусь в Европе, свои взгляды сохранил, те силы, которые и были настроены достаточно агрессивно, своё поведение также не изменили.
К примеру, одни из главных критиков внутренних белорусских событий из Европарламента – а это в первую очередь представители соседних стран Литвы, Латвии и Польши – сделали очередное громкое заявление, в котором раскритиковали проведение белорусского собрания, не дожидаясь ни итогов, ни решений, и выступили за резолюцию с призывом отложить запуск Белорусской атомной станции как раз в тот момент, когда на самой станции с мониторинговой миссией по волнующим этих самых депутатов вопросам находятся европейские эксперты по ядерной безопасности. То есть вывод напрашивается сам собой – для определённых политических сил важен не результат.
Конечно, не все даже в Европарламенте настроены так критично. Тьери Мариани, известный французский политик, евродепутат от Франции последовательно выступает против любых санкций в отношении Беларуси и объясняет свою позицию совершенно просто – диалог всегда лучше, чем его отсутствие.
Джиамбаттиста Кадоппи, итальянский политолог, исследователь и публицист уверен, что Беларусь стала очередной страной постсоветского пространства, которая столкнулась с классической попыткой реализации на своей территории цветной революции. Этому утверждению он посвятил целую книгу, которая уже вышла в свет.
Публичная поддержка белорусской оппозиции со стороны определённых европейских фондов и политических структур рано или поздно формируют у других европолитиков логичный вопрос: какая от этого выгода самим странам, которые входят в Европейский союз, когда санкции бьют по самим европейским компаниям, когда снижается товарооборот, уменьшается грузопоток или усложняются условия для инвестиций?
Текущее состояние дел между Минском и Брюсселем многие эксперты характеризуют состоянием паузы – без острых выпадов в сторону друг друга, но и без особого движения навстречу. В том числе и из-за того, что европейские политики, глядя на Восток, сейчас больше озабочены обострением отношений с Москвой.
Изменится ли риторика и политика Европейского союза по отношению к официальному Минску? Прямо завтра, видимо нет, собственно, это прекрасно осознают и в Беларуси, и очевидно, что, исходя из этого понимания будет выстраиваться и двусторонняя стратегия. Что совершенно точно можно сказать, что неважное состояние дел, плохие отношения не нужны ни Минску, ни Брюсселю. Особенно на фоне высказывания министра иностранных дел России о готовности разорвать отношения с Европейским союзом.
РОССИЯ
В России с большим вниманием следили за дискуссиями Всебелорусского народного собрания. И здесь можно назвать несколько причин. Во-первых, это наши тесные интеграционные связи, строительство Союзного государства. А во-вторых – Россия сейчас, как и Беларусь с начала августа, оказалась в зоне жестких атак из вне, организованных лишь с одной целью – дестабилизация, а в лучшем случае – госпереворот. И именно белорусы сломали этот трамплин, который готовился для блицкрига не только для нас, но и для соседней России.
Самое важное для России – это сохранение текущего уровня интеграции, в идеале – ее поступательное развитие. Еще в августе оппозиция опубликовала свою программу, которая практически ставила крест на союзнических отношениях: предлагался выход не только из Союзного государства, но и из ЕАЭС, реанимация полноценной границы с Россией, запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Все это, безусловно, заставило Москву поволноваться. Но на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко четко обозначил приоритеты: кто был и будет нам другом и партнером.
Стоять плечом к плечу – Беларусь готова делать это с Россией. Тоже очень важный месседж для Москвы. Попытки организовать, информационно раскрутить массовые протесты уже у соседей, а потом и синхронизировать их с белорусскими митингами подтверждают нацеленность внешних сил на дестабилизацию. Поэтому, наверное, россияне еще так внимательно отслеживали реакцию на тезисы Всебелорусского народного собрания из Польши и Литвы, где прячутся наши политэмигранты. Если злятся, если пытаются дискредитировать – ровно так же ведет себя и российская оппозиция, значит, государство все делает правильно.
И именно белорусский народ поддерживает более тесные отношения с Россией. На Всебелорусском собрании были озвучены цифры соцопросов. Да и когда обсуждение касалось России, со стороны зала аплодисменты раздавались чаще всего. Это тоже говорит о настрое людей. Другой момент – как реализовывать на практике обоюдовыгодное сотрудничество. Минск говорит о том, что надо действовать активнее, но поэтапно. Не перепрыгивая через какие-то основополагающие вещи и опираясь исключительно на интересы граждан двух стран. С учетом обострения внутриполитической обстановки в обеих странах, Москва, похоже, готова слушать.
Забавно, что провоцируемые оппозицией масштабные протесты, которые должны были пройти синхронно и в Беларуси, и в России, одновременно и сошли практически на нет. В Минске людей призывали выйти на улицы, чтобы протестовать против проведения Всебелорусского народного собрания, в Москве призывали выйти и снова поддержать оппозиционера Алексея Навального, который выступает ответчиком по новому уголовному делу о клевете на ветерана, кстати, нашего земляка, уроженца Быховского района Игната Артеменко. В Беларуси было спокойно, и два слушания по Навальному в российской столице также прошли без сбора групп поддержки.
Похоже, и россияне, и белорусы достаточно ясно высказались о том, что каждый в своей стране не хочет революций, предпочтительнее – поступательное развитие и эволюционные изменения. И тезисы Всебелорусского народного собрания, многие из которых, еще точно будут обсуждаться в России. Эксперты говорят о возможной скорой личной встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Будем ждать официальных подтверждений.
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Беларусь и Всенародное собрание были в центре внимания средств массовой информации – не только белорусских, но и зарубежных. Как на решения Всебелорусского...
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