Политическая реакция на ВНС-2021: что о форуме говорят в Европе и России?

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Всенародное собрание были в центре внимания средств массовой информации – не только белорусских, но и зарубежных. Как на решения Всебелорусского собрания отреагировали в Европе и в России?

ЕВРОПА

Информационная волна и сам факт проведения Всебелорусского собрания и заявления Президента Беларуси, особенно по изменениям в Конституции и референдуме, конечно, поднялась. Ведущие европейские медиа вывели эти новости, что называется на первые полосы. А вот что касается политической реакции на всё происходящее – она совершенно прогнозируемая. Тот, кто поддерживал Беларусь в Европе, свои взгляды сохранил, те силы, которые и были настроены достаточно агрессивно, своё поведение также не изменили.

К примеру, одни из главных критиков внутренних белорусских событий из Европарламента – а это в первую очередь представители соседних стран Литвы, Латвии и Польши – сделали очередное громкое заявление, в котором раскритиковали проведение белорусского собрания, не дожидаясь ни итогов, ни решений, и выступили за резолюцию с призывом отложить запуск Белорусской атомной станции как раз в тот момент, когда на самой станции с мониторинговой миссией по волнующим этих самых депутатов вопросам находятся европейские эксперты по ядерной безопасности. То есть вывод напрашивается сам собой – для определённых политических сил важен не результат.

Конечно, не все даже в Европарламенте настроены так критично. Тьери Мариани, известный французский политик, евродепутат от Франции последовательно выступает против любых санкций в отношении Беларуси и объясняет свою позицию совершенно просто – диалог всегда лучше, чем его отсутствие.

Тьерри Мариани, депутат Европейского парламента (Франция): «Евросоюз играет в опасную игру, мы ведь видели, как может развиваться ситуация на примере Украины. Евросоюз поддержал одну сторону, и что мы видим спустя 8 лет? Произошла настоящая Гражданская война, часть населения покинула страну, что изменилось? Разве там стало лучше? Поэтому мы должны всеми силами избегать подобных ошибок. Роль Евросоюза, как мощного игрока, должна как раз заключаться в поддержании диалога, а не в нагнетании ситуации».

Джиамбаттиста Кадоппи, итальянский политолог, исследователь и публицист уверен, что Беларусь стала очередной страной постсоветского пространства, которая столкнулась с классической попыткой реализации на своей территории цветной революции. Этому утверждению он посвятил целую книгу, которая уже вышла в свет.

Публичная поддержка белорусской оппозиции со стороны определённых европейских фондов и политических структур рано или поздно формируют у других европолитиков логичный вопрос: какая от этого выгода самим странам, которые входят в Европейский союз, когда санкции бьют по самим европейским компаниям, когда снижается товарооборот, уменьшается грузопоток или усложняются условия для инвестиций?

Текущее состояние дел между Минском и Брюсселем многие эксперты характеризуют состоянием паузы – без острых выпадов в сторону друг друга, но и без особого движения навстречу. В том числе и из-за того, что европейские политики, глядя на Восток, сейчас больше озабочены обострением отношений с Москвой.

Изменится ли риторика и политика Европейского союза по отношению к официальному Минску? Прямо завтра, видимо нет, собственно, это прекрасно осознают и в Беларуси, и очевидно, что, исходя из этого понимания будет выстраиваться и двусторонняя стратегия. Что совершенно точно можно сказать, что неважное состояние дел, плохие отношения не нужны ни Минску, ни Брюсселю. Особенно на фоне высказывания министра иностранных дел России о готовности разорвать отношения с Европейским союзом.

РОССИЯ

В России с большим вниманием следили за дискуссиями Всебелорусского народного собрания. И здесь можно назвать несколько причин. Во-первых, это наши тесные интеграционные связи, строительство Союзного государства. А во-вторых – Россия сейчас, как и Беларусь с начала августа, оказалась в зоне жестких атак из вне, организованных лишь с одной целью – дестабилизация, а в лучшем случае – госпереворот. И именно белорусы сломали этот трамплин, который готовился для блицкрига не только для нас, но и для соседней России.

Самое важное для России – это сохранение текущего уровня интеграции, в идеале – ее поступательное развитие. Еще в августе оппозиция опубликовала свою программу, которая практически ставила крест на союзнических отношениях: предлагался выход не только из Союзного государства, но и из ЕАЭС, реанимация полноценной границы с Россией, запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Все это, безусловно, заставило Москву поволноваться. Но на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко четко обозначил приоритеты: кто был и будет нам другом и партнером.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну, данная позиция России — не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций. Помните, я когда-то говорил (очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления), что придет время, и нам с президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться? Что, не так? А что еще будет! И пока мы стоим рядом, плечом к плечу или спиной к спине, никто нас на колени не поставит и не наклонит. В этом суть».

Стоять плечом к плечу – Беларусь готова делать это с Россией. Тоже очень важный месседж для Москвы. Попытки организовать, информационно раскрутить массовые протесты уже у соседей, а потом и синхронизировать их с белорусскими митингами подтверждают нацеленность внешних сил на дестабилизацию. Поэтому, наверное, россияне еще так внимательно отслеживали реакцию на тезисы Всебелорусского народного собрания из Польши и Литвы, где прячутся наши политэмигранты. Если злятся, если пытаются дискредитировать – ровно так же ведет себя и российская оппозиция, значит, государство все делает правильно.

Армен Гаспарян, политолог (Россия): «Они же пытались дискредитировать не только народное собрание, это было бы очень просто. Можно было бы сказать, что им что-то не понравилось, их не позвали, хотя бы в буфет, не налили замечательных морсов белорусских. Они же всей своей деятельностью пытались дискредитировать само по себе белорусское государство. А это гораздо страшнее. Я внимательно читал все вот эти зазывания из Польши и Литвы, я не увидел самого главного –конструктива. Ну хорошо – вы не признаете там народное собрание Республики Беларусь. Вольному – воля. Соберите свое, ну хотя бы там на кухне Тихановской. 15 человек посадите друг другу на коленки и пусть они тоже там выступают, участвуют в прениях по основному докладу, что-то чтобы происходило. А я не вижу ровным счетом ничего».

И именно белорусский народ поддерживает более тесные отношения с Россией. На Всебелорусском собрании были озвучены цифры соцопросов. Да и когда обсуждение касалось России, со стороны зала аплодисменты раздавались чаще всего. Это тоже говорит о настрое людей. Другой момент – как реализовывать на практике обоюдовыгодное сотрудничество. Минск говорит о том, что надо действовать активнее, но поэтапно. Не перепрыгивая через какие-то основополагающие вещи и опираясь исключительно на интересы граждан двух стран. С учетом обострения внутриполитической обстановки в обеих странах, Москва, похоже, готова слушать.

Забавно, что провоцируемые оппозицией масштабные протесты, которые должны были пройти синхронно и в Беларуси, и в России, одновременно и сошли практически на нет. В Минске людей призывали выйти на улицы, чтобы протестовать против проведения Всебелорусского народного собрания, в Москве призывали выйти и снова поддержать оппозиционера Алексея Навального, который выступает ответчиком по новому уголовному делу о клевете на ветерана, кстати, нашего земляка, уроженца Быховского района Игната Артеменко. В Беларуси было спокойно, и два слушания по Навальному в российской столице также прошли без сбора групп поддержки.

Похоже, и россияне, и белорусы достаточно ясно высказались о том, что каждый в своей стране не хочет революций, предпочтительнее – поступательное развитие и эволюционные изменения. И тезисы Всебелорусского народного собрания, многие из которых, еще точно будут обсуждаться в России. Эксперты говорят о возможной скорой личной встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина. Будем ждать официальных подтверждений.

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