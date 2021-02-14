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Машиностроение, ядерная энергетика, нефтехимия. Ориентиры экономического развития Беларуси
Источник материала: ОНТ
Отдельным и, пожалуй, самым объемным разделом в программной речи Президента на ВНС-2021 стала экономика. И здесь Александр Лукашенко применил такой прием, как антитеза или противопоставление того, что нам предлагают оппоненты и стратегии, которую разработала власть. Оппозиция настаивает на приватизации – это можно сделать быстро, просто и эффектно. А что делать со слабыми производствами, кто обанкротится и не выживет?
Здесь тоже есть выход – кто оказался на обочине, сможет найти себя в IT. Это, конечно, чуть упрощенная схема. Но помните, когда людей призывали бастовать – предлагали пройти переобучение и стать тестировщиками, программистами. Информационные порталы описывали истории успеха переобучившихся. Но частности – это далеко не правило. А если тебе уже за сорок? Так себе выход.
Что касается программы власти, Александр Лукашенко предупредил – будет скучно: не бывает веселых и занимательных вопросов в экономике. Тут надо 100 раз просчитать прежде, чем раз отрезать. Ведь за любым решением – судьбы многих людей. Именно люди – были и остаются главным ориентиром экономических преобразований.
Инновации – вот главный ориентир для предприятий. Здесь производят механические коробки передач для большегрузов. Только-только открылись. Но уже отгружают для белорусского МАЗа и российских автопроизводителей. В месяц – порядка 300 коробок.
Именно подобные предприятия были, есть и будут пусть не флагманами, но в авангарде экономики. Они – питание для гигантов промышленности. А их в Беларуси всегда старались сохранить. Убыточным – помощь от государства. Модернизация технологий и оборудования. И это риторика десятилетий. Путь созидания, не разрушения.
Потому неудивительно, на 6-м Всебелорусском народном собрании ориентиры не поменяли. А критикам такой позиции у Главы государства всегда есть ответ.
Всё это в итоге приведет к масштабному импортозамещению. Это еще один приоритет. Путь тернистый, но вполне посильный. И как тезис прописан в программе социально-экономического развития страны на пять лет. Ее правительство представило на масштабном форуме. К ней мы еще не раз вернемся. Пока же пример – «Белджи». Заводу всего два с половиной года. Современные технологии – сварка, окраска, сборка качественно, с низкой себестоимостью.
Недавно с конвейера выехал 50-тысячный белорусский «Джили». А ведь когда-то о собственном автомобиле только мечтали. При том, что Беларусь – страна машиностроительная. Направление не простое. Конкуренция в автопроме – колоссальная.
Машиностроение, металлообработка, нефтехимия и добыча калия – этим Беларусь славится и, что важно, зарабатывает. Но! Появились и новые отрасли. А ведь это еще и имидж государства – IT, космические и биотехнологии, военно-промышленный комплекс, ядерная энергетика.
Отсюда задачи на ближайшие пять лет – построить 4 миллиона квадратных метров жилья. И это дома на электричестве. А для этого развивать инфраструктуру. Своевременно на тенденцию реагируют производители. К примеру, МАЗ в год выпускает 1200 единиц автобусов и троллейбусов, пятая часть их них – техника электрическая.
Важно сейчас белорусской промышленности избавиться и от зависимости. Импорт сырья больно бьет по экономике. Логично – нужно своё. Тем более, та же кожа, лен, торф и дерево есть. Большая надежда на новые бумажные, картонные, мебельные и пеллетные заводы, в ближайшие пять лет от них ожидают плюс 25 процентов ко всей промышленности страны.
Главное – рачительное отношение к собственным богатствам и ориентир на экологию. Это же касается аграрного сектора. От деревни – не просто продовольственная безопасность. А чистые продукты.
Себя обеспечить – хорошо. А продать и заработать – еще лучше. Правда, в это пандемическое время, когда конкуренция накалилась до предела, оставаться сильным игроком на мировой арене не так просто. Правительство посчитало: чтобы удерживать и завоевывать новые рынки, за предстоящие пять лет нужно инвестировать более 20 миллиардов рублей. Часть, конечно, можно прокредитовать, но заработать – никто не отменял. На Всебелорусском собрании нашли решение.
И если говорить про инвестиции, не вспомнить китайско-белорусский индустриальный парк невозможно. В «Великий камень» почти за шесть лет вложено 650 миллионов долларов. Площадка, где сегодня производят технологии завтрашнего дня. Суперконденсатор, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники – одни названия навевают дух развития. «Великий камень» – не просто свободная экономическая зона или логистический терминал. Это одна из ключевых платформ нового Шелкового пути. Потому настолько привлекательна – сегодня здесь зарегистрировано 68 резидентов и 14 стран.
Любую мирную инициативу в Беларуси готовы поддерживать и впредь. Тем более есть понимание, бизнес – это львиная доля ВВП. Потому от государства преференции – простой заявительный принцип открытия своего дела, сокращение проверок, минимум вмешательства. Взамен – ответственность. Правда, когда пухнет карман, некоторые забывают об обязанностях. Президент напомнил, это недопустимо.
Ближайшее время будет посвящено реализации экономических задач. И инструменты есть: программа деятельности правительства, 25 госпрограмм и национальный инфраструктурный план. В них черным по белому – что, где и когда строить, за какие деньги и кто за это отвечает. И цель у этого даже не одна, а целых три – единство, развитие, независимость.
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Отдельным и, пожалуй, самым объемным разделом в программной речи Президента на ВНС-2021 стала экономика. И здесь Александр Лукашенко применил такой прием, как...
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