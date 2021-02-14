Машиностроение, ядерная энергетика, нефтехимия. Ориентиры экономического развития Беларуси

Источник материала: ОНТ

Отдельным и, пожалуй, самым объемным разделом в программной речи Президента на ВНС-2021 стала экономика. И здесь Александр Лукашенко применил такой прием, как антитеза или противопоставление того, что нам предлагают оппоненты и стратегии, которую разработала власть. Оппозиция настаивает на приватизации – это можно сделать быстро, просто и эффектно. А что делать со слабыми производствами, кто обанкротится и не выживет?

Здесь тоже есть выход – кто оказался на обочине, сможет найти себя в IT. Это, конечно, чуть упрощенная схема. Но помните, когда людей призывали бастовать – предлагали пройти переобучение и стать тестировщиками, программистами. Информационные порталы описывали истории успеха переобучившихся. Но частности – это далеко не правило. А если тебе уже за сорок? Так себе выход.

Что касается программы власти, Александр Лукашенко предупредил – будет скучно: не бывает веселых и занимательных вопросов в экономике. Тут надо 100 раз просчитать прежде, чем раз отрезать. Ведь за любым решением – судьбы многих людей. Именно люди – были и остаются главным ориентиром экономических преобразований.

Инновации – вот главный ориентир для предприятий. Здесь производят механические коробки передач для большегрузов. Только-только открылись. Но уже отгружают для белорусского МАЗа и российских автопроизводителей. В месяц – порядка 300 коробок.

Цзяньлинь Чжао, директор предприятия «ФАСТ-МАЗ»: «Это первое производство коробок передач на территории Беларуси. Этот завод даст больше возможностей для страны в области машиностроения и для развития этой сферы. Тем более мы работаем по всемирно признанным методикам. Все наши работники – белорусы , а это рабочие места».

Именно подобные предприятия были, есть и будут пусть не флагманами, но в авангарде экономики. Они – питание для гигантов промышленности. А их в Беларуси всегда старались сохранить. Убыточным – помощь от государства. Модернизация технологий и оборудования. И это риторика десятилетий. Путь созидания, не разрушения.

Потому неудивительно, на 6-м Всебелорусском народном собрании ориентиры не поменяли. А критикам такой позиции у Главы государства всегда есть ответ.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Поймите, в эволюции весь процесс, экономика не терпит никакой революции и шарлатанства. Эволюционно надо развиваться. Почему мы должны не развивать те отрасли, где у нас есть компетенции, где у нас есть специалисты, где мы умеем что-то делать. К примеру, мы планируем в будущей пятилетке создать такие кластеры. Когда к крупным компаниям, допустим, МТЗ подвяжем много средних и малых предприятий и которые будут производить им шестеренки, гайки и болты, которые мы закупаем по импорту. Мы же умеем это делать и поддержим эти малые и средние предприятия».

Всё это в итоге приведет к масштабному импортозамещению. Это еще один приоритет. Путь тернистый, но вполне посильный. И как тезис прописан в программе социально-экономического развития страны на пять лет. Ее правительство представило на масштабном форуме. К ней мы еще не раз вернемся. Пока же пример – «Белджи». Заводу всего два с половиной года. Современные технологии – сварка, окраска, сборка качественно, с низкой себестоимостью.

Недавно с конвейера выехал 50-тысячный белорусский «Джили». А ведь когда-то о собственном автомобиле только мечтали. При том, что Беларусь – страна машиностроительная. Направление не простое. Конкуренция в автопроме – колоссальная.

Машиностроение, металлообработка, нефтехимия и добыча калия – этим Беларусь славится и, что важно, зарабатывает. Но! Появились и новые отрасли. А ведь это еще и имидж государства – IT, космические и биотехнологии, военно-промышленный комплекс, ядерная энергетика.

Сергей Реентович, заместитель министра энергетики Беларуси: «Ввод БелАЭС позволяет к 2025 году производить порядка 18,5 миллиардов киловатт часа электрической энергии, это, в свою очередь, позволяет нам экономить порядка 4,5 миллиардов метров кубических газа, реализовывать те альтернативные стимулирующие тарифы, как для населения, так и для реального сектора экономики».

Отсюда задачи на ближайшие пять лет – построить 4 миллиона квадратных метров жилья. И это дома на электричестве. А для этого развивать инфраструктуру. Своевременно на тенденцию реагируют производители. К примеру, МАЗ в год выпускает 1200 единиц автобусов и троллейбусов, пятая часть их них – техника электрическая.

Важно сейчас белорусской промышленности избавиться и от зависимости. Импорт сырья больно бьет по экономике. Логично – нужно своё. Тем более, та же кожа, лен, торф и дерево есть. Большая надежда на новые бумажные, картонные, мебельные и пеллетные заводы, в ближайшие пять лет от них ожидают плюс 25 процентов ко всей промышленности страны.

Главное – рачительное отношение к собственным богатствам и ориентир на экологию. Это же касается аграрного сектора. От деревни – не просто продовольственная безопасность. А чистые продукты.

Себя обеспечить – хорошо. А продать и заработать – еще лучше. Правда, в это пандемическое время, когда конкуренция накалилась до предела, оставаться сильным игроком на мировой арене не так просто. Правительство посчитало: чтобы удерживать и завоевывать новые рынки, за предстоящие пять лет нужно инвестировать более 20 миллиардов рублей. Часть, конечно, можно прокредитовать, но заработать – никто не отменял. На Всебелорусском собрании нашли решение.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ. Это национальный инфраструктурный план Беларуси. В него включено порядка тысячи проектов с финансированием свыше 28 миллиардов рублей. Это основа для развития регионов. 3 миллиарда – только на социальные объекты, больницы, школы, сады, физкультурно-оздоровительные комплексы заложены, остальные – для развития инженерной и транспортной инфраструктуры. Без этого невозможно будет реализовать инвестиционные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, других секторах экономики».

И если говорить про инвестиции, не вспомнить китайско-белорусский индустриальный парк невозможно. В «Великий камень» почти за шесть лет вложено 650 миллионов долларов. Площадка, где сегодня производят технологии завтрашнего дня. Суперконденсатор, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники – одни названия навевают дух развития. «Великий камень» – не просто свободная экономическая зона или логистический терминал. Это одна из ключевых платформ нового Шелкового пути. Потому настолько привлекательна – сегодня здесь зарегистрировано 68 резидентов и 14 стран.

Любую мирную инициативу в Беларуси готовы поддерживать и впредь. Тем более есть понимание, бизнес – это львиная доля ВВП. Потому от государства преференции – простой заявительный принцип открытия своего дела, сокращение проверок, минимум вмешательства. Взамен – ответственность. Правда, когда пухнет карман, некоторые забывают об обязанностях. Президент напомнил, это недопустимо.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если вы хотите, частники, равных условий – вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников, что за намеки там по пенсионной системе? Вы же своим родителям это платите, и какие могут быть оговорки по уплате заработной платы в конвертах, а что у нас не определено однозначно в законодательстве, что у нас есть законы, что и так, и эдак трактоваться будут, можно и так, и эдак в конвертах и без, это жесточайшее преступление. Закон есть закон. И ты должен исполнять».

Ближайшее время будет посвящено реализации экономических задач. И инструменты есть: программа деятельности правительства, 25 госпрограмм и национальный инфраструктурный план. В них черным по белому – что, где и когда строить, за какие деньги и кто за это отвечает. И цель у этого даже не одна, а целых три – единство, развитие, независимость.

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