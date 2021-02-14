Выбрать путь развития страны и объединить народ. Цели и задачи ВНС-2021

Источник материала: ОНТ

Одна из целей ВНС – обсудить различные направления и выбрать оптимальный путь. А определившись, идти к намеченной цели, не отвлекаясь и не дергая штурвал корабля, тем более, когда вокруг бушует шторм. Так или иначе при всем богатстве выбора путей развития, социальное государство – было и останется национальным брендом. И нам есть, чем гордиться.

У нас каждый вне зависимости от доходов и социального статуса может получить качественные знания. По индексу уровня образования Беларусь сопоставима с передовыми европейскими странами и занимает 30-е место из 189 государств. По уровню развития медицины наша страна в международном рейтинге занимает 59-ю позицию из 93 стран. Мы умеем и знаем, как надо бороться с пандемией. Александр Лукашенко с трибуны поблагодарил врачей за их героический труд. И это не просто слова – в последние месяцы Президент побывал во многих больницах и знает, что происходит в тех самых «красных зонах».

Впрочем, сможем ли мы разработать вакцину против внешнего вмешательства в наши дела и как выработать национальный иммунитет против разногласий в обществе – все это также ключевые темы Всенародного собрания.

В зале – под три тысячи участников, делегатов и гостей ВНС. А Президент, словно дирижёр, настраивается. Вам, наверное, говорили, что на такие массовые встречи людей собирают чуть ли не под угрозой увольнения. Но по факту наоборот: им угрожали за то, что выбрали именно их. Санкционные списки ЕС, вечный позор и даже трибунал – методы у якобы борцов с диктатурой совсем уж не демократичные.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы удержали свою страну. Пока. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся…»

Это самое «они» позже попытаются преподнести, как персонажей едва ли не вымышленных. Тут на выбор: вы либо анализируете, либо искусно не замечаете очевидного. А возьмите и представьте, что страна – это вы, отдельный независимый от других человек. А теперь подумайте, кого больше, чем вас, заботят ваши интересы? Если ещё кого-то хотя бы в равной степени, ищите мотив.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Период был непростой. Не каждому под силу было не то, что выстоять, понять, что происходит. Так мой вам мудрый совет, извините за нескромность, никогда не спешите. Не спешите переобувать нормальную летнюю обувь на зимнюю, когда на улице дожди».

Метафора о тех, кто примкнул к протестующим не из-за политики, а потому что испугался. Глядя на этих людей, очевидно: угрозы и шантаж больше не работают. Да и главная цель нынешнего Всебелорусского народного собрания – объединить. Людей с разными убеждениями (пригласили и оппозицию), с разными запросами и вообще самых разных людей. Что до перемен (пишут по-разному), но власть спросила не с народа, а у народа.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Проводя эти социсследования, мне доложили огромную информацию, прежде всего, негативного характера, поэтому, когда говорят, у меня 3-4-5 человек формируют моё мнение, забудьте, я не тот человек».

Социологическое исследование в Беларуси длилось почти месяц. Сначала респондентов опрашивали по телефону, затем с помощью анкет. И в небольших районах, и в центральных городах. Возраст, пол, образование, география – выборка с погрешностью не выше двух с половиной процентов. Вопросов много, они тоже разные. Например, о доверии президенту. По данным социологов, доверяют Александру Лукашенко в среднем 7 из 10 белорусов. Запоминаем. Для сравнения около 17% респондентов предпочитают верить оппозиции. Что до акций протеста, их поддержка ещё ниже – чуть больше 15%. В результате большой работы объективная оценка, каких всё-таки перемен хочет большинство белорусов. И с кем.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я анализирую только поверхностно вот эти социсследования, к счастью своему заметил. Не могу процитировать, но примерно звучало так: «что вы будете делать, если ухудшится социально-экономическое положение?» 67% ответили – будем рассчитывать сами на себя и стараться выйти из этого положения сами».

Опять же 7 из 10. При этом, откровенно, рассчитывать на помощь государства белорусы могут. Бесплатное образование (включая высшее), медицина, льготные тарифы – это нам привычно. Равняясь на зажиточную Европу, оппоненты власти забывают, что у нас разные исходные точки. Тех же, с кем стартовали вместе, давно ведь обогнали.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Все международные финансовые институты прогнозировали падение ВВП на 8-10%. В реальности сложилось меньше 1%. Даже не пандемия повлияла. Если бы не было того, что творилось в Минске и некоторых городах, мы точно эти 0,9 получили».

Справедливости ради, на ковид тоже пришлось потратиться, где-то на борьбу с пандемией направили деньги из других сфер. Приходилось импровизировать. Но что в итоге оказалось верным, в умелых руках манипулятора – инструмент для разделения мнений. А ведь жаловаться на нехватку тех же масок в начале пандемии всё равно, что на снег, который не убрали во время снегопада.

Не сохрани мы собственную школу кадров, систему медучреждений и производства – всё вышло бы иначе. И так во всех сферах – то же сельское хозяйство и деревообработка в 2020-м вытащили экономику. И вспомните теперь, сколько было противников у этих инвестиций! А ведь горячие головы и в будущем могут поставить под угрозу любой план.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вот поэтому я предложил ВНС сделать конституционным органом, с полномочиями. Что если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у ВНС – у вас. Даже без меня. Но в этот период смены поколений мы должны иметь чёткую подстраховку, чтобы не потерять страну. Я думаю, что ВНС нужно передать полномочия по главному вопросу – определению стратегии развития нашего общества».

Но будет так, как думает большинство. В конечном счёте, в этом же весь смысл. А разработчики и все, кто хочет к ним примкнуть, лишь подскажут варианты.

За два года два проекта новой белорусской Конституции уже были на столе у президента. Третий – увидят все.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Отвечаю на ваш вопрос прямо: в течение этого года проект Конституции будет готов, он будет обсуждён всенародно. А в начале следующего года мы внесём его на всенародное голосование, на референдум».

Пожалуй, на счету этого инфоповода больше всего заголовков. И в первый, и во второй день ВНС изменения в Конституцию волновали больше, чем поддержка семей, учителей, защита трудящихся или ужесточение налогового законодательства. Обо всём этом тоже было. Но центральная тема всё же – единство.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Перемены должны быть, это правильно. И они схватили этот лозунг, потому что он всегда ляжет на сердце и в душу любого человека… Ещё раз повторяю: наши перемены – это не мятеж и не революция, мы должны двигаться эволюционным путём. И это будем делать».

Да и какие шансы у революции, которую не поддерживает большинство? Опять же, просто пофантазируйте, что недовольных властью белорусов – 97%. Так ведь писали в закрытых чатах? При этом в списки карателей уже попали далеко не три процента белорусов. Кстати, так в деструктивных телеграмм-каналах называют сторонников действующей власти – будь то военные, учителя, студенты или многодетные мамы. Но белорусы ведь мирные люди, поэтому такая агрессия со стороны одних только сплачивает других.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Что делают умные люди, попав в сложную критическую ситуацию, когда они не видят выхода? Они объединяются и идут за лидером. Мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране, у нас на местах настоящие лидеры».

Разочаровываются в лидерах, как правило, из-за обмана: коррупции или воровства. С этим в Беларуси строго. Бытовой пример: давно вы слышали, как кто-то откупился от ГАИ? Думаю, счёт пойдёт на годы. Да и Президента, сколько не пытались уличить, с фактами не сложилось.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если будет ко мне хоть один вопрос по какой-то проблеме, я лично приду с журналистами и покажу, что они там у меня нашли. Даже матери домик – я у неё один – у меня нет времени его переоформить, может, председатель Шкловского райисполкома сам переоформил, вот и вся моя собственность».

На всякий случай: дворцы у нас – народное достояние. Репутация той же оппозиции в вопросах финансов уж точно не безупречна. Чем не повод задуматься для тех, кто идёт на свет с широко закрытыми глазами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы продолжим этот диалог, который мы начали здесь в этом зале. Я вам обещаю, что он будет носить по всем направлениям разветвлённый и глубокий характер. Мы будем вместе с вами обсуждать те глобальные темы, прежде всего, по переустройству нашего общества, формированию законодательной базы. Это я вам обещаю».

Соглашаться или нет – выбор каждого. В конечном счёте, сколько людей – столько и мнений. И важно понимать: наказывают не за мнение, а за нарушение закона. Любой порядок вещей можно изменить, заручившись достаточной поддержкой. Но и чужие границы следует уважать. И если хотя бы в этом мы будем едины, это уже перемены к лучшему.

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