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Выбрать путь развития страны и объединить народ. Цели и задачи ВНС-2021
Источник материала: ОНТ
Одна из целей ВНС – обсудить различные направления и выбрать оптимальный путь. А определившись, идти к намеченной цели, не отвлекаясь и не дергая штурвал корабля, тем более, когда вокруг бушует шторм. Так или иначе при всем богатстве выбора путей развития, социальное государство – было и останется национальным брендом. И нам есть, чем гордиться.
У нас каждый вне зависимости от доходов и социального статуса может получить качественные знания. По индексу уровня образования Беларусь сопоставима с передовыми европейскими странами и занимает 30-е место из 189 государств. По уровню развития медицины наша страна в международном рейтинге занимает 59-ю позицию из 93 стран. Мы умеем и знаем, как надо бороться с пандемией. Александр Лукашенко с трибуны поблагодарил врачей за их героический труд. И это не просто слова – в последние месяцы Президент побывал во многих больницах и знает, что происходит в тех самых «красных зонах».
Впрочем, сможем ли мы разработать вакцину против внешнего вмешательства в наши дела и как выработать национальный иммунитет против разногласий в обществе – все это также ключевые темы Всенародного собрания.
В зале – под три тысячи участников, делегатов и гостей ВНС. А Президент, словно дирижёр, настраивается. Вам, наверное, говорили, что на такие массовые встречи людей собирают чуть ли не под угрозой увольнения. Но по факту наоборот: им угрожали за то, что выбрали именно их. Санкционные списки ЕС, вечный позор и даже трибунал – методы у якобы борцов с диктатурой совсем уж не демократичные.
Это самое «они» позже попытаются преподнести, как персонажей едва ли не вымышленных. Тут на выбор: вы либо анализируете, либо искусно не замечаете очевидного. А возьмите и представьте, что страна – это вы, отдельный независимый от других человек. А теперь подумайте, кого больше, чем вас, заботят ваши интересы? Если ещё кого-то хотя бы в равной степени, ищите мотив.
Метафора о тех, кто примкнул к протестующим не из-за политики, а потому что испугался. Глядя на этих людей, очевидно: угрозы и шантаж больше не работают. Да и главная цель нынешнего Всебелорусского народного собрания – объединить. Людей с разными убеждениями (пригласили и оппозицию), с разными запросами и вообще самых разных людей. Что до перемен (пишут по-разному), но власть спросила не с народа, а у народа.
Социологическое исследование в Беларуси длилось почти месяц. Сначала респондентов опрашивали по телефону, затем с помощью анкет. И в небольших районах, и в центральных городах. Возраст, пол, образование, география – выборка с погрешностью не выше двух с половиной процентов. Вопросов много, они тоже разные. Например, о доверии президенту. По данным социологов, доверяют Александру Лукашенко в среднем 7 из 10 белорусов. Запоминаем. Для сравнения около 17% респондентов предпочитают верить оппозиции. Что до акций протеста, их поддержка ещё ниже – чуть больше 15%. В результате большой работы объективная оценка, каких всё-таки перемен хочет большинство белорусов. И с кем.
Опять же 7 из 10. При этом, откровенно, рассчитывать на помощь государства белорусы могут. Бесплатное образование (включая высшее), медицина, льготные тарифы – это нам привычно. Равняясь на зажиточную Европу, оппоненты власти забывают, что у нас разные исходные точки. Тех же, с кем стартовали вместе, давно ведь обогнали.
Справедливости ради, на ковид тоже пришлось потратиться, где-то на борьбу с пандемией направили деньги из других сфер. Приходилось импровизировать. Но что в итоге оказалось верным, в умелых руках манипулятора – инструмент для разделения мнений. А ведь жаловаться на нехватку тех же масок в начале пандемии всё равно, что на снег, который не убрали во время снегопада.
Не сохрани мы собственную школу кадров, систему медучреждений и производства – всё вышло бы иначе. И так во всех сферах – то же сельское хозяйство и деревообработка в 2020-м вытащили экономику. И вспомните теперь, сколько было противников у этих инвестиций! А ведь горячие головы и в будущем могут поставить под угрозу любой план.
Но будет так, как думает большинство. В конечном счёте, в этом же весь смысл. А разработчики и все, кто хочет к ним примкнуть, лишь подскажут варианты.
За два года два проекта новой белорусской Конституции уже были на столе у президента. Третий – увидят все.
Пожалуй, на счету этого инфоповода больше всего заголовков. И в первый, и во второй день ВНС изменения в Конституцию волновали больше, чем поддержка семей, учителей, защита трудящихся или ужесточение налогового законодательства. Обо всём этом тоже было. Но центральная тема всё же – единство.
Да и какие шансы у революции, которую не поддерживает большинство? Опять же, просто пофантазируйте, что недовольных властью белорусов – 97%. Так ведь писали в закрытых чатах? При этом в списки карателей уже попали далеко не три процента белорусов. Кстати, так в деструктивных телеграмм-каналах называют сторонников действующей власти – будь то военные, учителя, студенты или многодетные мамы. Но белорусы ведь мирные люди, поэтому такая агрессия со стороны одних только сплачивает других.
Разочаровываются в лидерах, как правило, из-за обмана: коррупции или воровства. С этим в Беларуси строго. Бытовой пример: давно вы слышали, как кто-то откупился от ГАИ? Думаю, счёт пойдёт на годы. Да и Президента, сколько не пытались уличить, с фактами не сложилось.
На всякий случай: дворцы у нас – народное достояние. Репутация той же оппозиции в вопросах финансов уж точно не безупречна. Чем не повод задуматься для тех, кто идёт на свет с широко закрытыми глазами.
Соглашаться или нет – выбор каждого. В конечном счёте, сколько людей – столько и мнений. И важно понимать: наказывают не за мнение, а за нарушение закона. Любой порядок вещей можно изменить, заручившись достаточной поддержкой. Но и чужие границы следует уважать. И если хотя бы в этом мы будем едины, это уже перемены к лучшему.
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Одна из целей ВНС – обсудить различные направления и выбрать оптимальный путь. А определившись, идти к намеченной цели, не отвлекаясь и не дергая штурвал корабля,...
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