Всебелорусское народное собрание: каким форум увидела молодежь Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Каким Всебелорусское народное собрание увидели те, кому чуть за 20? Ведь среди делегатов немало и тех, кто родился в независимой стране – в их жизни Республика Беларусь была всегда. Они не застали крушения великого Союза Советов и последующих автершоков 90-х: купонов и дефицита, развала в экономике, того ощущения потерянности и неопределенности, которые обрушились на людей в то время. Сегодня этого нет. А перед страной лежат другие цели и задачи, решать которые предстоит именно молодежи.

Делегатами по-настоящему народного форума стали люди разных возрастов, социальных статусов и профессий – те, за которыми стоят миллионы белорусов и сотни трудовых коллективов. И, конечно, молодежь. Пока люди постарше обсуждают политику, молодежь делится своими идеями. Им тоже есть что предложить. Прямо в фойе – презентация проектов.

Для многих столь масштабное событие – впервые. Некоторые из делегатов – ровесники суверенной Беларуси, некоторые – моложе. Потому подошли к подготовке вдвойне ответственно – провели не один десяток диалоговых площадок, запустили и онлайн-приемные, ведь каждый голос должен быть услышан. Вопросы жилищной политики, качество образования и возможность открыть свое дело на родной земле – это лишь часть вопросов, волнующее молодое поколение.

Так близко Главу государства многие молодые видят впервые. Но даже выступая с трибуны, не робеют – за плечами опыт выступления перед большой аудиторией. А это еще одна возможность быть услышанным. В этот раз – на высшем уровне.

Алексей Приходько, делегат VI Всебелорусского народного собрания: «Знаю, что на некоторых предприятиях действуют филиалы кафедры вузов. Как мне кажется, это направление стоит развивать и дальше. Это позволяет наладить всестороннее сотрудничество науки и промышленности. А студенты смогут знакомиться с производством и проходить практику, как технологическую, так и преддипломную, а значит, сроки психологической адаптации специалистов будут сокращены. Ведь сидя в интернете, свое признание не найти. Для этого хотя бы нужно увидеть мастера, профессионала за работой. И, поверьте, это зрелище никогда не оставит равнодушным».

А вот что было, действительно, непривычным – продолжительность форума. Но когда речь о главном, слушать можно вечно. Ведь разговор о том, что понятно даже ребенку.

Именно молодые первыми подхватили предложение Президента. Если процитировать Главу государства – «селфануться», чтобы обязательно запомнить.

Несмотря на то, что первый день был достаточно насыщенным. Во второй день все приехали вовремя, хоть и программа форума началась на час раньше. Ровно в 10 утра.

Второй день форума откроет выступление делегатов. Их записалось порядка 20 человек. Впрочем, шанс выйти к микрофону есть у каждого из делегатов. И им воспользовались. Следующая такая возможность может появиться минимум через пять лет.





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