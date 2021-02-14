Лукашенко: Мы будем двигаться эволюционным путем. Главные тезисы ВНС-2021

Источник материала: ОНТ

Нынешнее Всебелорусское собрание в прямом смысле – особенное и определяющее. Оно уже шестое по счету, а значит, можно говорить уже о традиции нашего национального института выработки и принятия решений. Это современная интерпретация народного Вече, на которое собирались наши предки. Но особенность, прежде всего, в том, в какое время это собрание организовано. Это время вызовов, с которыми раньше не сталкивались и о которых даже не подозревали. Это и пандемия, которая изолировала людей и страны, и разрыв торговых связей, и перекройка международных отношений, где на первый план выходит принцип «каждый сам за себя». О принципиальных решениях ВНС-2021 и их последствиях для людей и страны расскажет Игорь Тур.





Я в последнее время действительно живу двумя параллельными жизнями: первая – это репортёр президентского пула, вторая – это слежка за мотивами и грязью в оппозиции. И я очень ждал Всебелорусского собрания. И я очень ждал определённого тезиса от Президента. Я даже расскажу одну кулуарную историю, чтобы зрителям было понятнее.

Во время того самого визита на МЗКТ в августе Александр Лукашенко долго общался с журналистами. Спрашивал у нас, мы ему что-то говорили – не всё из разговора было публичным. Поэтому я одну тему пока оставлю в тайне, но процитирую ответ Главы государства: «Я тоже это вижу, но пока многого вам рассказать не могу». Я уверен, что Президент в общих чертах рассказал об этом с трибуны Всебелорусского народного собрания.

Конечно, против нас были брошены технологии из-за рубежа, но кроме «цветной революции» чётко прослеживались признаки мятежа части общества. Я надеюсь, что разницу – революция извне и внутренний мятеж – вы хорошо понимаете. Да, начиналось всё по методичке Шарпа, но определённые слои подхватили эту волну в своих целях. Общая нестабильность как способ достижения личного результата. Новая нормальность, увы, стала немного нормальной у нас. И, если честно, у меня к тем, кто считает, что Беларусь такая уникальная и белорусы устали от диктатуры, есть вопрос.

В Беларуси – протесты, в России – протесты. Протесты в Литве и протесты в Польше. В Украине постоянные протесты, протесты в Германии и Франции, протесты в Нидерландах и Великобритании, в США протесты, много где – в Африке, протесты в Южной Америке, в Армении, в Грузии – список длинный. И вот вопрос – неужели во всём мире власти плохие? Везде плохие президенты, канцлеры и премьер-министры?

Назовёте хотя бы одну приличную страну, где не было бы протестов? Хотя бы одного лидера, против которого за последние год-два не протестовали? Вы таких не назовёте. К сожалению, технологии коммуникации развиваются быстрее, чем человек. И вот жизнь становится социальной сетью. В любом решении любой власти не находится полутонов – нужен или лайк, или дизлайк, или я за, или я против. Никаких рассуждений, никаких дилемм, простейший выбор – с теми или с другими. В соцсетях при этом самые активные пишут комментарии. В жизни комментарий – это выход на протесты.

И вот, как и в интернете, появляются так называемые лидеры мнений. Появляются внутри страны в сложный период. Как в условном «Инстаграме», где фотографии парней на дорогих машинах и девушек на шикарных яхтах – никто не узнает, может, это арендованная машина или чужая яхта. Есть фото, короткое сообщение. И есть эмоция – «я тоже так хочу». И вот весь этот простейший инструментарий поднимается в реальную жизнь мятежниками. «Перемены!» – ярко ведь звучит. Но пусто. Вот картинка, как страна будет жить, если вы с нами, вот – как будете жить лично вы. Богато, весело, красиво. И картинки эти невозможно проверить. Но в них можно поверить. К сожалению, какая-то часть белорусов в эти картинки поверила.

Под мятежниками я, да и, мне кажется, Президент, имеем в виду людей не самых бедных. Которые очень хотят стать ещё богаче. Но вот ведь какой парадокс – протестующие, проследите за мыслью.

Давайте как есть – реально каких-то чётких перемен хочет один из 10 протестующих, 9 из 10 – всё устраивает. Кроме того, что Президент – Лукашенко. Оставь всё как есть, а вместо Лукашенко – Иванов, и эти девять будут довольны. Но если сейчас и резко придёт Иванов, то у одного из десяти что-то наладится. А 9, те, кого всё устраивает, рискуют ухудшением жизни. Даже не так – при резком сломе жизнь точно ухудшится, вопрос только, на 10 лет, или на 20. У этого резкого слома слишком много проигравших, а выиграют только те, кто и стал мятежником. Печально, но это те, кому это же государство создало условия для приличного капитала.

Президент сравнил тех, кто противостоял в августе, с собой во время своих первых выборов. Александр Лукашенко сказал следующее: «Я шёл побеждать, а они шли свергать». И если вы прокрутите в голове все события прошлого года, то вы согласитесь, что не было стремления к победе, была попытка свержения. Резко новая жизнь с другим Президентом – а вдруг будет лучше? Всё, что не получалось у людей – из-за недостатка знаний, лени, скверного характера – Лукашенко виноват. А без него, вдалбливали им мятежники, у всех будет шанс получить желаемое. И, к сожалению, желают-то не только в бизнесе.

Глава государства рассказал историю одного посетителя исполкома в белорусском регионе, который в сердцах сказал то, что думает, не зная, что рядом – человек, который тут же передаст эти слова Президенту.

Это частный случай, но такое ведь есть, правда? И неизвестно, что хуже – ложь беглых или ложь тех, кто остался внутри… А вот что точно плохо, что часть общества переняла их пустой трёп. Я несколько месяцев читаю и слушаю наших оппонентов. Это бесконечный поток болтовни и обещаний, которые они не способны выполнить, для этого просто ничего нет. Это популизм. К сожалению, его переняла и часть нашего общества.

Началось-то это всё с ковида, помните? «Власть не справляется, давайте будем помогать, мы же невероятные!» И начались эти фонды, маски, антисептики медикам, мол, белорусы молодцы, а власть плохая. А где невероятные белорусы были в 2019-м? 2018-м? 2017-м? 2016-м? Ты, зритель – конкретно ты разве что-то делал? Врачи были другие? Другие болезни? Другие люди умирали? Нет, те же. Просто вас тогда ещё не приучили к популизму. О врачах всегда заботилось государство, которому да – было сложно в первую волну, и этим воспользовались.

Или бизнес… Солидарность с народом – это чашку кофе себестоимостью рубль всегда продавать за два, а не за 4, вот это солидарность, а не закрыться в понедельник на один день, чтобы пропиариться в «Инстаграме». Это популизм. А теперь у популистов и мятежников будут проблемы, потому что их призовут к справедливости.

Уважаемые змагары, вы – не невероятные. Вы разные. И ябатьки тоже разные. Но все мы – белорусы. Может, перестанем уже кошмарить свою собственную страну на радость мятежникам, беглым и их кукловодам? Посмотрите на мир вокруг – весь мир в протестах. Может, этому есть объяснение? Может, вы попытаетесь увидеть причины этого? И знаете, если каждый, вне зависимости от политических пристрастий, не будет болтать, а будет прикладывать максимум сил для общего блага – страна станет лучше, красивее и богаче. И неважно, кто будет её Президентом при этом. В конце концов, Лукашенко-то – тоже за перемены.

Но это касается тех, кто здесь. Кто предал и сбежал – на польском «перемены» будет «zmiana», а на литовском – «pakeisti». И это тоже справедливо.

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