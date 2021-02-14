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Министр внутренних дел Беларуси Кубраков: Мы обеспечим безопасность наших граждан
Источник материала: ОНТ
Когда Беларусь столкнулась с вызовами предыдущего года, народ понял, как легко потерять мир и безопасность. В результате именно эти ценности стали приоритетными для людей. И об этом красноречиво говорят данные опроса, который провел центр социально гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета по заказу Белорусского института стратегических исследований.
Наиболее значимыми белорусы назвали мир и безопасность (96,9 и 96,4% опрошенных соответственно). Во многом эти понятия ассоциируются с работой органов внутренних дел. И наша милиция, как утверждает министр МВД Иван Кубраков, готова обеспечивать спокойное и безопасное развитие общества.
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Когда Беларусь столкнулась с вызовами предыдущего года, народ понял, как легко потерять мир и безопасность. В результате именно эти ценности стали приоритетными...
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