Министр внутренних дел Беларуси Кубраков: Мы обеспечим безопасность наших граждан

Источник материала: ОНТ

Когда Беларусь столкнулась с вызовами предыдущего года, народ понял, как легко потерять мир и безопасность. В результате именно эти ценности стали приоритетными для людей. И об этом красноречиво говорят данные опроса, который провел центр социально гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета по заказу Белорусского института стратегических исследований.





Наиболее значимыми белорусы назвали мир и безопасность (96,9 и 96,4% опрошенных соответственно). Во многом эти понятия ассоциируются с работой органов внутренних дел. И наша милиция, как утверждает министр МВД Иван Кубраков, готова обеспечивать спокойное и безопасное развитие общества.

Иван Кубраков, министр МВД Беларуси: «Мы прекрасно понимаем, какая ответственность в обеспечении безопасности лежит на органах внутренних дел. Милиция в самый трудный момент не подвела. И я хочу с уверенностью сказать всем гражданам нашей страны, гостям нашей страны, что милиция и далее не подведет. Мы обеспечим безопасность наших граждан и гостей наших городов. Не только столицы, но и всей республики. Мы, как и ранее, так и сейчас будем пресекать все противоправные действия, но и, естественно, обеспечим безопасность и спокойствие в нашей стране».

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