Обнаружена самая древняя в мире пивоварня

Источник материала: ОНТ

Американские и египетские археологи обнаружили самую древнюю в мире пивоварню, сообщает The Guardian. Ее существование датируют XXXI в. до н.э.

Пивоварня находилась в древнеегипетском городе Абидос на западном берегу Нила, который располагается в более чем 450 километрах от современного Каира. Во время раскопок нашли восемь 20-метровых сооружений с десятками керамических чаш. В них нагревали смесь зерна и воды для изготовления пива.

Эксперты датировали пивоварню периодом правления фараона Нармера – а это конец XXXI века до нашей эры. Он был известен объединением Верхнего и Нижнего Египта. Британские ученые узнали о существовании пивоварни еще в начале XX века, однако пивоварню так и не удавалось найти.

Фото: Steve F-E-Cameron / Wikipedia

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