Билет в большой спорт: в Беларуси прошли соревнования по биатлону среди детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мечты о большом биатлоне. В Беларуси прошли традиционные соревнования среди детей и подростков «Снежный снайпер». Турнир – любительский. Он проходит на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Идеальная биатлонная погода: штиль, а на градуснике – всего минус четыре. Здесь все по-взрослому: и лыжня, и винтовка. Единственное отличие – оружие, уже заряженное, ждет на стрельбище, носить за плечами его не надо.

Сегодня день смешанных эстафет. На трассе – самые взрослые участники. Им – 15-16 лет. Дистанция для каждого – три километра и два огневых рубежа. Кажется, это немного, но ребята выкладываются на все 100%.

«Хорошие эмоции, очень тяжело было, особенно третий круг, а его еле проехал. А так все прекрасно»», – рассказал участник соревнований из Могилевской области Алексей Подгурский.

Этот «Снежный снайпер» последний для Марии Гнедчик по возрасту. Девушка обожает спорт, привила эту любовь своему младшему брату, а теперь решила поступить в университет физкультуры и попытаться повторить успех четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

«Побеждала я шесть раз из семи. На самом первом своем «Снежном снайпере» я стала четвертой и очень сильно разозлилась. И в следующем году уже выиграла. Пока не планирую ничего, но вообще хочу выиграть Олимпийские игры», – рассказала Мария Гнедчик.

Турнир «Снежный снайпер» – любительский. Его участники не занимаются биатлоном профессионально. Однако талантливых ребят ищут по всей стране. Из глубинки ты или из столицы – неважно. Отбор есть и в городах, и в сельских школах. Лучших выбирали из 32 тысяч претендентов. В прошлом году соревнования не проводили: пандемия, да и снега не было.

«Впервые две старшие группы. В прошлом году 2004 год не принимал участие. И в этом году мы сделали исключение. Мы им подарили эту возможность. Мы видели, как они усердно тренировались. Это была самая ответственная группа. Они прошли серьезный отбор. И это последний год их участия здесь», – рассказал помощник Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

То, как эти мальчишки и девчонки хотят себя показать с лучшей стороны, вызывает восхищение. Падают на финише, ломают палки, но отдают все силы и очень хотят победить. Ведь эти соревнования – прекрасная возможность заявить о себе и начать карьеру.

Пока на кону не чемпионские титулы, а стандартные медали и кубки. Ну, и еще комплект формы для занятий биатлонам. Куда важнее – внимание профессиональных тренеров. Понравился специалистам – глядишь, и пригласят в серьезную спортивную школу.