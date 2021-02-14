|
В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью
Источник материала: Хартия'97
В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью
Диаспоры поддерживают земляков в борьбе с диктатурой.
Акция солидарности белорусов прошла в Киеве.
Беларусы Санкт-Петербурга сегодня провели турнир по пляжному волейболу, в поддержку свободных спортсменов Беларуси. Это пятое спортивное мероприятие, которое проводят белорусы Петербурга.
Белорусы Кракова, Варшавы и Вроцлава выступили с требованием освободить Сергея Тихановского и всех политзаключенных.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диаспоры поддерживают земляков в борьбе с диктатурой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)