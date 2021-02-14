﻿ В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью

15.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью

  • 14.02.2021, 21:53
  • 2,797
В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью

Диаспоры поддерживают земляков в борьбе с диктатурой.

Акция солидарности белорусов прошла в Киеве.

Беларусы Санкт-Петербурга сегодня провели турнир по пляжному волейболу, в поддержку свободных спортсменов Беларуси. Это пятое спортивное мероприятие, которое проводят белорусы Петербурга.

Белорусы Кракова, Варшавы и Вроцлава выступили с требованием освободить Сергея Тихановского и всех политзаключенных.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диаспоры поддерживают земляков в борьбе с диктатурой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обнаружена самая древняя в мире пивоварня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by