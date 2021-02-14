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«Кока-Кола» начала тестировать первую бумажную бутылку

15.02.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Кока-Кола» начала тестировать первую бумажную бутылку

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  • 14.02.2021, 21:44
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«Кока-Кола» начала тестировать первую бумажную бутылку

Компания начала отказываться от пластика.

Компания Кока-Кола планирует начать отказ от пластика, используя бумажные бутылки для напитка Adez.

Об этом сообщает BBC.?

Первые образцы бутылок, которые предоставила датская компания, сделаны полностью из бумажного волокна, за исключением пластиковых крышечек и внутренней мембраны, которая защищает бумагу от соприкосновения с жидкостью.

Однако конечная цель эксперимента — производить бутылки из перерабатываемого на 100% материала, который сможет выдерживать давление газированных напитков.

Coca-Cola и вовсе планирует перейти на безотходное производство к 2030 году. Разработкой бумажной тары занималась датская фирма Paper Bottle Company, или Paboco.

Датчане должны создать бумажную бутылку, которая выдержала бы напор газов в напитках, которые разливают в тару под давлением. Перед ними также поставлена задача сделать материал пластичным, чтобы бутылкам можно придавать форму, которая ассоциируется с различными брендами, и чтобы на них можно было печатать фирменные этикетки.

Через 7 лет упорной работы компания готова этим летом начать тестирование новой бутылки для фирменного фруктового напитка Кока-Кола под названием Adez. Испытания пройдут в Венгрии, где через местные сети розничной торговли планируют продать 2 тыс. бутылок.

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