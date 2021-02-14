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Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка

15.02.2021 06:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают второго ребенка. Об этом в воскресенье сообщило агентство PA со ссылкой на представителя семьи, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«Герцог и герцогиня Сассекские преисполнены радости, находясь в ожидании своего второго ребенка, — отмечается в заявлении. — Мы можем подтвердить, что Арчи [сын пары] станет старшим братом». Пол ребенка, как указывается в сообщении, пока не известен.

Более года назад принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга в своем заявлении в Instagram проинформировали о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.

 
 
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