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Принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка
Источник материала: Tut.by
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают второго ребенка. Об этом в воскресенье сообщило агентство PA со ссылкой на представителя семьи,
«Герцог и герцогиня Сассекские преисполнены радости, находясь в ожидании своего второго ребенка, — отмечается в заявлении. — Мы можем подтвердить, что Арчи [сын пары] станет старшим братом». Пол ребенка, как указывается в сообщении, пока не известен.
Более года назад принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга в своем заявлении в Instagram проинформировали о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.
В настоящее время пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года.
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Пол ребенка пока не известен.
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