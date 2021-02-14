В Малиновке водитель на машине каршеринга сбил женщину на переходе

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске на улице Рафиева произошло ДТП с участием машины службы каршеринга: водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Она получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение. Об этом сообщает ГАИ Минска.





По предварительной информации, около 15 часов 45 минут водитель 1989 года рождения на автомобиле Volkswagen, двигался по улице Рафиева со стороны улицы Есенина в направлении улицы Слободская. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода (женщину 1967 года рождения), которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения.





По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.