Средняя зарплата превысила 500 долларов только в двух районах. В самом «бедном» она недотягивает до 270

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в Беларуси в 2020 году составила 1251 рубль. После уплаты налогов эта сумма составляет около 1076 рублей, что в пересчете в валюту — порядка 442 долларов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются средние зарплаты по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В каких районах были ниже всего зарплаты

Зарплатным «аутсайдером» в январе-декабре прошлого года был Шарковщинский район — 752 рубля (после уплаты налогов — около 647 рублей или 266 долларов). В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности. Суммы в доллары переведены в тексте по среднему курсу Нацбанка в 2020 году — 2,4349 рубля.

На втором месте зарплатного антирейтинга разместились Кормянский и Мстиславский районы — 789 рублей (после уплаты налогов — около 679 рублей или около 279 долларов).

В топ-10 зарплатных аутсайдеров в 2020 году оказались 5 районов Гомельской области, три — Витебской и два — Могилевской.

В 80 районах из 118-ти средняя зарплата после уплаты налогов была меньше 350 долларов.

Уточним, что ниже в инфографиках зарплаты указаны с вычетом налогов.

Какие районы оказались в зарплатных лидерах

Лидирует из районов по средней зарплате в январе-декабре 2020-го Солигорский — 1804 рубль (после уплаты налогов — 1552 рубля или 637 долларов).

На втором месте — Минский район (1487 рублей, а после уплаты налогов — 1278 рублей), а на третьем — Островецкий (1324 рубля, после уплаты налогов — 1139 рублей).

То есть средняя зарплата после уплаты налогов превышала в 2020 году только в двух районах — Солигорском и Минском (637 долларов и 525 долларов соответственно в пересчете в валюту).

Из городов средние зарплаты выше всего были в Минске и Новополоцке — 1782 рубля и и 1440 рублей до вычета налогов. После уплаты налогов — 1533 рубля и 1238 рублей соответственно.