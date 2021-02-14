В Солигорске задержали 19 участников пробежки по парку

Не менее 19 человек были задержаны в центральном парке Солигорска 14 февраля, сообщает стачком «Беларуськалия».





«Предположительно будет судилище над мирными гражданами за то, что они пробежали 2334 метра в лесу! И тем самым их будут судить по статье 23.34 [КоАП]», — отмечается в релизе.

Ранее в соцсетях появились призывы в знак солидарности с арестованными по ст. 23.34 пробегать или проходить расстояние, содержащее эти цифры (23,34 км или 2334 м).

14 февраля пресс-служба МВД сообщила о задержании в Молодечненском районе 19 человек , которые «под видом катания на лыжах» устроили «несанкционированный митинг с использованием БЧБ-символики».