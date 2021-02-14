В воскресенье МВД провело ряд массовых задержаний

В воскресенье 14 февраля МВД страны активно задерживало всех, кого можно было хоть как-то обвинить в массовых протестах.

Так, в деревне Лешно Молодечненского района были задержаны и доставлены в РОВД для разбирательства 19 жителей Молодечно, которые приехали покататься на лыжах. Однако МВД уже сообщило, что эти люди (11 женщин и 8 мужчин) были «лжелыжниками», и приехали провести митинг. Во время досмотра у находившихся там людей милиционеры нашли флаги, растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку, бело-красно-белые зонтики и другую «протестную атрибутику».

В Солигорском парке Четырех стихий сотрудники ОМОНа сегодня задержали людей, которые вышли на ежедневную прогулку. Число задержанных - от 10 до 19 человек, среди них могут быть представители стачкома «Беларускалия».