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В воскресенье МВД провело ряд массовых задержаний

15.02.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В воскресенье 14 февраля МВД страны активно задерживало всех, кого можно было хоть как-то обвинить в массовых протестах.

Так, в деревне Лешно Молодечненского района были задержаны и доставлены в РОВД для разбирательства 19 жителей Молодечно, которые приехали покататься на лыжах. Однако МВД уже сообщило, что эти люди (11 женщин и 8 мужчин) были «лжелыжниками», и приехали провести митинг. Во время досмотра у находившихся там людей милиционеры нашли флаги, растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку, бело-красно-белые зонтики и другую «протестную атрибутику».

В Солигорском парке Четырех стихий сотрудники ОМОНа сегодня задержали людей, которые вышли на ежедневную прогулку. Число задержанных - от 10 до 19 человек, среди них могут быть представители стачкома «Беларускалия».

Ранее БДГ сообщала о том, что накануне вечером музыкантов группы «Разбiтае сэрца пацана» и зрителей концерта (всего - более 60 человек), который проходил в Смолевичах, задержал ОМОН. В МВД выступление назвали «несанкционированным массовым мероприятием».

 

 
 
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В воскресенье 14 февраля МВД страны активно задерживало всех, кого можно было хоть как-то обвинить в массовых протестах.
 
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