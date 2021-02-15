|
В центре Москвы загорелось здание с хостелом и кафе. Обрушились перекрытия и крыша
Источник материала: ОНТ
В центре Москвы на улице Мясницкой загорелось здание, в котором находятся хостел, кафе и магазины. Об этом пишет
Пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания. Площадь возгорания – 500 квадратных метров. Сообщается, что у здания обрушились перекрытия и крыша. По данным источника
Движение по улице Мясницкой временно перекрыли. Об этом сообщил в
Работники МЧС пожар потушили.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Москвы на улице Мясницкой загорелось здание, в котором находятся хостел, кафе и магазины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)