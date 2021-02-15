В центре Москвы загорелось здание с хостелом и кафе. Обрушились перекрытия и крыша

Источник материала: ОНТ

В центре Москвы на улице Мясницкой загорелось здание, в котором находятся хостел, кафе и магазины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС.

Пожар произошел на первом этаже двухэтажного здания. Площадь возгорания – 500 квадратных метров. Сообщается, что у здания обрушились перекрытия и крыша. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в хостеле находилось 57 человек, 40 из них эвакуировали. О пострадавших пока не сообщается.

Движение по улице Мясницкой временно перекрыли. Об этом сообщил в Telegram -канале департамент транспорта Москвы .

Работники МЧС пожар потушили.

Фото: © МЧС России/ТАСС

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