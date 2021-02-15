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Опубликовано цветное фото кратера на Марсе

15.02.2021 06:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликовано цветное фото кратера на Марсе

«Роскосмос» на своем сайте опубликовал цветное фото малого марсианского кратера.

На сайте госкорпорации пишут, что снимок сделан 19 октября 2020 года камерой CaSSIS, которая была установлена на борту аппарата Trace Gas Orbiter. Его запустили согласно российско-европейской миссии ExoMars-2016. Он уже три года находится на орбите Марса.

Размер кратера около 12 км в диаметре. Он находится в сотнях километров от равнины Эллады, которая имеет ударное происхождение. На фото видна «рябь» рыжего цвета на дне кратера, что говорит о составе в них оксида железа.

Также на снимке заметны светлые залежи – они могут содержать в себе древние глинистые минералы, «сформированных в присутствии воды».

Фото: Роскосмос

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«Роскосмос» на своем сайте опубликовал цветное фото малого марсианского кратера. На сайте госкорпорации пишут, что снимок сделан 19 октября 2020 года камерой CaSSIS,...
 
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