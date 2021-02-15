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Опубликовано цветное фото кратера на Марсе
Источник материала: ОНТ
«Роскосмос» на своем
На сайте госкорпорации пишут, что снимок сделан 19 октября 2020 года камерой CaSSIS, которая была установлена на борту аппарата Trace Gas Orbiter. Его запустили согласно российско-европейской миссии ExoMars-2016. Он уже три года находится на орбите Марса.
Размер кратера около 12 км в диаметре. Он находится в сотнях километров от равнины Эллады, которая имеет ударное происхождение. На фото видна «рябь» рыжего цвета на дне кратера, что говорит о составе в них оксида железа.
Также на снимке заметны светлые залежи – они могут содержать в себе древние глинистые минералы, «сформированных в присутствии воды».
Фото: Роскосмос
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«Роскосмос» на своем сайте опубликовал цветное фото малого марсианского кратера. На сайте госкорпорации пишут, что снимок сделан 19 октября 2020 года камерой CaSSIS,...
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