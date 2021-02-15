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Министр спорта: Если выстроим систему детского спорта, придут результаты в спорте высших достижений

15.02.2021 06:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр спорта: Если выстроим систему детского спорта, придут результаты в спорте высших достижений

В 202–2025 годах в Беларуси будут активно развивать строительство объектов инфраструктуры в малых городах. Об этом министр спорта и туризма Беларуси рассказал для программы «Контуры» на ОНТ.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: «Акцент мы в программе на 21–25-е года будем делать, в первую очередь, на строительстве объектов инфраструктуры в малых городах. Сегодня, мы так посмотрели, малые города немножко обижены и обделены. Сегодня в Минске объектов инфраструктуры в достаточном количестве, в областных центрах в достаточно количестве, но у нас есть 30–50 районных центров, в которых практически пойти некуда, поэтому сегодня, когда программу эту верстали, акцент был сделан на развитии спорта в маленьких населенных пунктах с численностью до 10 тысяч».

- Но и спорт высоких достижений тоже ведь важен?

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: «А я думаю, что, если мы выстроим правильно саму систему от детского спорта и вверх, то, поверьте мне, результаты в спорте высших достижений придут. Они-то в принципе у нас и есть неплохие, но мы то себе ставим более амбициозные задачи, чтобы страна попадала в топ-25 лидеров среди стран по развитию физической культуры и спорта, в том числе и в спорте высших достижений. Это выступление на Олимпийских играх, выступление на чемпионатах мира и Европы. Поэтому, если мы будем преследовать ту политику, которую ведет наш руководитель страны и правительство сегодня претворяет в жизнь, я думаю, результаты будут 100% стабильные».


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Теги: Минск
 
 
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В 202–2025 годах в Беларуси будут активно развивать строительство объектов инфраструктуры в малых городах. Об этом министр спорта и туризма Беларуси рассказал для...
 
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